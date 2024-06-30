Kuşadası Belediye Başkanı ve CHP Milletvekili yangın bölgesinde inceleme yaptı

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve belediye bürokratlarıyla birlikte Selçuk ve Kuşadası'nda meydana gelen yangında zarar gören ormanlık alanlarda incelemede bulundu. Yangının zamanında ve doğru müdahaleyle daha büyük bir faciaya yol açmadan söndürüldüğünü belirten Başkan Ömer Günel, "Bu felaketin izlerini birlikte sileceğiz" dedi.

İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak mevkiindeki ormanlık alanda Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında çıkan yangın, kısa sürede tüm bölgeyi sararak Kuşadası'na kadar ulaştı. Yangına, çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerle birlikte 118 araç ve 500 personelle karadan, 4 helikopterle de havadan müdahale edildi. Ekiplerin yanı sıra sivil toplum örgütleri ve gönüllü vatandaşların da seferber olduğu bölgede söndürme çalışmaları bugün sabah saatlerinde sonuç verdi. Yangın, yeni günün ilk ışıklarıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, Selçuk ve Kuşadası'nda toplam 350 hektarlık alan küle döndü.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Selçuk ve Kuşadası'nda meydana gelen yangında zarar gören ormanlık alanlara giderek incelemede bulundu. Belediye bürokratlarının da yer aldığı incelemede Başkan Ömer Günel, ilk olarak yangının başladığı yer olan Selçuk'taki Arvalya Orman Kampı'na gitti. Burada Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, yetkililerden son durumla ilgili bilgi aldı. Başkan Ömer Günel, daha sonra soğutma çalışmalarına devam eden ekipleri ziyaret ederek yangını söndürmede gösterdikleri özveri dolayısıyla teşekkür etti.

"Daha etkili önlemler almalıyız"

Orman yangınlarının önüne geçmek için daha etkili önlemlerin alınması gerektiğini belirten CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Öncelikle çok üzüntülü olduğumuzu söylemek istiyorum. Yarın Genel Başkanımız Özgür Özel de bölgeyi ziyarete gelecek. Türkiye'de özellikle yaz aylarında orman yangınları maalesef artıyor. Buradaki ormanların yanması içimizi acıttı. Yangınları başladıktan sonra söndürmek tabiki önemli ama artık daha etkili önlemler almak zorundayız. Ben Selçuk ve Kuşadası halkına geçmiş olsun diyor, yangını söndürmede emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu ormanlar bizim"

Yangının zamanında ve doğru müdahaleyle daha büyük bir faciaya yol açmadan söndürüldüğüne dikkat çeken Başkan Ömer Günel ise, "Yangında toplam 350 hektarlık ormanlık arazi zarar gördü. Bunun 94,5 hektarlık kısmı Kuşadası'na yer alıyor. Maalesef hepimizi besleyen bir ormanlık alan yok oldu. Aydın Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ile çevre il ve ilçelerin belediyeleri ekipleriyle ilk andan itibaren burada yer alıp, iş birliği içerisinde çalıştılar. Kuşadası Belediyesi çalışanları ve sivil toplum kuruluşları da yangını söndürmek için seferber oldu. Eğer bu kadar organize bir çalışma yapılmasaydı muhtemelen yangın çok daha fazla büyüyecekti. Tabi bundan sonra bize düşen görevler var. Alanın tekrar yeşillenmesi ve ormana dönüşmesi için birlikte çalışacağız. Selçuk Belediyesi, Büyükşehir Belediyemiz ve devletimizle kol kola girip, bu alanı yeniden gelecek nesillere orman olarak kazandıracağız. Bu konuda da bize destek olmaları için herkese çağrı yapıyorum" diye konuştu. - AYDIN