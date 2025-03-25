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Tartıştı, kavgaya tutuştu, hırsını alamayınca benzinliğe daldı

Tartıştı, kavgaya tutuştu, hırsını alamayınca benzinliğe daldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs, önce bir sürücüyle tartıştı, etraftakiler ile kavgaya tutuştuktan sonra da minibüsü ile akaryakıt istasyonuna daldı. Olayda 1 kişi yaralanırken, o anlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

25.03.2025 23:28
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü K.L., Yavansu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı.

Tartıştı, kavgaya tutuştu, hırsını alamayınca benzinliğe daldı

BENZİN İSTASYONUNA DALIP ARACINI ÇALIŞANLARIN ÜSTÜNE SÜRDÜ

Otomobil sürücüsünün bölgeden uzaklaşmasının ardından K.L. ve etraftaki kişiler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. K.L. kavgayı bırakıp 09 M 3573 plakalı minibüse binerek benzin istasyonuna dalıp aracını çalışanların üstüne sürdü. Minibüs, önce akaryakıt pompalarına çarptı ardından bir motosikleti altına alarak sürükledi. Minibüs şoförü K.L. ortalığı savaş alanına çevirdi.

Tartıştı, kavgaya tutuştu, hırsını alamayınca benzinliğe daldı

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri K.L.'yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, akaryakıt istasyonunda ve motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Tartıştı, kavgaya tutuştu, hırsını alamayınca benzinliğe daldı

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Akaryakıt istasyonunun savaş alanına döndüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde minibüs şoförünün tartıştığı anlar ve aracını istasyon içinde etrafa sürerek çarpması yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tartıştı, kavgaya tutuştu, hırsını alamayınca benzinliğe daldı - Son Dakika

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