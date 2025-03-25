Tartıştı, kavgaya tutuştu, hırsını alamayınca benzinliğe daldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü K.L., Yavansu Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsü ile tartışmaya başladı.

BENZİN İSTASYONUNA DALIP ARACINI ÇALIŞANLARIN ÜSTÜNE SÜRDÜ

Otomobil sürücüsünün bölgeden uzaklaşmasının ardından K.L. ve etraftaki kişiler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. K.L. kavgayı bırakıp 09 M 3573 plakalı minibüse binerek benzin istasyonuna dalıp aracını çalışanların üstüne sürdü. Minibüs, önce akaryakıt pompalarına çarptı ardından bir motosikleti altına alarak sürükledi. Minibüs şoförü K.L. ortalığı savaş alanına çevirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan ihbarın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri K.L.'yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırılırken, akaryakıt istasyonunda ve motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Akaryakıt istasyonunun savaş alanına döndüğü anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde minibüs şoförünün tartıştığı anlar ve aracını istasyon içinde etrafa sürerek çarpması yer aldı.