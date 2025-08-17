Lübnan'dan Polonya'ya uzanan operasyon! Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Lübnan'dan Polonya'ya uzanan operasyon! Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi

Lübnan\'dan Polonya\'ya uzanan operasyon! Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye\'ye getirildi
17.08.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 4 suçlunun yakalanarak Bulgaristan, Polonya, Gürcistan, Almanya, KKTC ve Lübnan'dan ülkemize getirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk Polisinden kaçamayacaklar" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 4 olmak üzere toplam 10 suçlunun yakalanarak ülkemize iade edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya suçluların 4'ünün Gürcistan, 2'sinin KKTC, 1'inin Bulgaristan, 1'inin Polonya, 1'inin Almanya ve 1'inin ise Lübnan'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI, UYUŞTURUCU, KASTEN YARALAMA...

Yerlikaya "Bizden kaçamayacaklar" başlıklı paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş., S.S., ile ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı!

Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak operasyonel işbirliğiyle;

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal Etme" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan, A.M. isimli şahıs Bulgaristan'da,

"Çocuğun Basit Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan N.C. isimli şahıs Polonya'da,

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama ve Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan A.C.B. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Hakaret ve Tehdit" ile "TCK. 227 Maddesi" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan B.Y. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Kasten Yaralama, Kamu Malına Zarar Verme, Hakaret, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma, Şartla Tahliyenin Geri Alınması ve Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ş. isimli şahıs Gürcistan'da,

"213 Sayılı Yasaya Muhalefet"suçundan Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan S.S. isimli şahıs Gürcistan'da,

"Çocuğun Cinsel İstismarı ve Tehdit" suçlarından ulusal seviyede aranan E.E. isimli şahıs Almanya'da,

"Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Basit Yaralama ve Tehdit" suçlarından ulusal seviyede aranan S.K. isimli şahıs K.K.T.C.'de,

"Konut ve Eklentilerinde Yağma" suçundan ulusal seviyede aranan E.G. isimli şahıs K.K.T.C.'de,

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan ulusal seviyede aranan C.Ş. isimli şahıs Lübnan'da yakalandı veülkemize iadeleri sağlandı.

"TÜRK POLİSİNDEN KAÇAMAYACAKLAR"

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımızı, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımızı, TEM, Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Daire Başkanlıklarımızı tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar!"

İçişleri Bakanı, Uluslararası, Bulgaristan, Gürcistan, Operasyon, Güvenlik, Almanya, Türkiye, Polonya, 3-sayfa, Gündem, Güncel, Lübnan, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Lübnan'dan Polonya'ya uzanan operasyon! Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
08:09
Çanakkale’de yangın Alevler Gelibolu’dan Eceabat’a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Çanakkale'de yangın! Alevler Gelibolu'dan Eceabat'a sıçradı, 5 köy tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 09:54:30. #7.11#
SON DAKİKA: Lübnan'dan Polonya'ya uzanan operasyon! Kırmızı bültenle aranan 6 suçlu Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.