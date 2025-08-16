Lüks yaşantısı ile gündeme gelen Avukat Cem Duman gözaltına alındı - Son Dakika
16.08.2025 22:29
Elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, son günlerde lüks yaşam tarzı ve altın varaklı çalışma odası ile gündeme gelen Avukat Cem Duman'ın da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı silahlı suç örgütüne yönelik çalışma yürütüldü.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Yapılan tespitler sonrasında, Yılmaz'la birlikte hareket ettiği değerlendirilen, aralarında 2 avukatın da olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

13 ZANLI YAKALANDI

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütün elebaşı Yılmaz'ın da aralarında olduğu 13 zanlı gözaltına alındı.

ARAMALARDA 'CEPHANELİK' ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatlı tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur şarjör, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek ve 12 kartuş ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA LÜKS YAŞANTISI İLE GÜNDEM OLAN AVUKAT DA VAR

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler arasında son günlerde lüks yaşam tarzı, altın varaklı çalışma odası ve sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Avukat Cem Duman'ın da bulunduğu öğrenildi.

Duman'ın bazı sosyal medya paylaşımları şu şekilde;

