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Manisa'da yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürüldü, komşusu gözaltına alındı - Son Dakika
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Manisa'da yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürüldü, komşusu gözaltına alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ulviye Eskici, evinde boğazı kesilerek ölü olarak bulundu. Eskici'nin komşusu T.K. gözaltına alındı. Eskici'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manisa\'da yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürüldü, komşusu gözaltına alındı
07.01.2024 - 20:18,  Güncelleme: 21:40
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yalnız yaşadığı evinde boğazı kesilmiş vaziyette ölü olarak bulunan yaşlı kadın toprağa verilirken, komşusu ise gözaltına alındı.

Manisa'da yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürüldü, komşusu gözaltına alındı

Kırkağaç'ın Tevfikiye Mahallesi 43. Sokak'ta Neva Apartmanı'nın 1. katında ikamet eden 85 yaşındaki Ulviye Eskici'den haber alamayan şehir dışındaki yakınları, mahalle muhtarı Mesut Ergüven'e ulaştı. Muhtar Ergüven ve yaşlı kadının yakınları kapıyı açarak içeri girdiler.

Manisa'da yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürüldü, komşusu gözaltına alındı

YAŞLI KADIN BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ, KOMŞU GÖZALTINDA

Ulviye Eskici'yi boynunda kan izi ile ölü olarak bulan Muhtar Mesut Ergüven ve beraberindekiler, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlenen Eskici'nin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayın ardından Ulviye Eskici ile aynı apartmanda oturan komşusu 33 yaşındaki T.K. polis tarafından gözaltına alındı.

Manisa'da yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürüldü, komşusu gözaltına alındı

İki çocuk annesi Ulviye Eskici, bugün Kırkağaç Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürüldü, komşusu gözaltına alındı - Son Dakika


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