Tarihe geçen operasyon! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihe geçen operasyon! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa merkezli olarak Manisa ve Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 milyon 983 bin 540 sentetik ecza hapı ile 1 ton 917 kilogram ham madde ele geçirildi. Mersin'deki adreslerden birinde uyuşturucu imalatında kullanılan tesis ortaya çıkarılırken hap basma makineleri, milyonlarca boş kapsül ve binlerce blister bulundu. Yaklaşık 1 milyar TL piyasa değerine sahip maddelere el konulan operasyonda 5 şüpheli tutuklandı.

Manisa tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda milyonlarca hap ve yaklaşık 2 ton ham madde ele geçirildi. Manisa ve Mersin'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.

ŞÜPHELİLER TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBE ALINDI

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Uyuşturucu ile Mücadele Eylem Planı kapsamında uyuşturucu ticaretine yönelik istihbarat ve risk analiz çalışmaları yürütüldü. Elde edilen bulgular üzerine Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının adli kararları doğrultusunda Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Uyuşturucu maddeleri Manisa ve Ege Bölgesi'ndeki illere sevk eden kişilere yönelik projeli çalışma başlatıldı. Şüpheliler teknik ve fiziki takibe alınırken bağlantılı adresler tek tek belirlendi.

Tarihe geçen operasyon! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı

MERSİN'DE İMALAT TESİSİ ORTAYA ÇIKARILDI

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Manisa merkezli olarak Manisa ve Mersin'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Mersin'de baskın yapılan adreslerden birinde uyuşturucu imalatında kullanılan bir tesis ortaya çıkarıldı. Tesiste sentetik hap üretiminde kullanılan makineler ile imalata hazır çok sayıda malzeme ele geçirildi.

MİLYONLARCA HAP, YAKLAŞIK 2 TON HAM MADDE

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenlerin miktarı operasyonun boyutunu ortaya koydu. Ekipler, 2 sentetik hap basma makinesi, 1 milyon 983 bin 540 sentetik ecza hapı ve 1 ton 917 kilogram yeşil reçeteli ilaç ham maddesi ele geçirdi. Operasyonda ayrıca basıma hazır 2 milyon 486 bin boş kapsül ile 27 bin 290 boş blister bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyar TL olduğu belirtildi.

5 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında Y.G., E.P., A.G., M.F. ve M.V. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tarihe geçen operasyon! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı
Kaynak: İHA

Hamster Coin, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Manisa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihe geçen operasyon! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bunları ülkeye nasıl sokmuşlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama Dilenci kılığına giren tiyatrocudan zabıtalara sürpriz kutlama
Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi Öksürük ve yutkunamama şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan doktorları bile şaşkına çevirdi
İran’dan ABD’ye peş peşe saldırılar Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu
Derbide hayatını kaybetmişti Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı Derbide hayatını kaybetmişti! Oğluyla ilk kez maça gittiği ortaya çıktı
Fenerbahçe’deki kritik görüşme ortaya çıktı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’a bomba çıkış Fenerbahçe'deki kritik görüşme ortaya çıktı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a bomba çıkış
Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı Muhittin Böcek dosyasında 2 mağdur kadının daha ifadesi ortaya çıktı
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
Rusya: Almanya’nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı
Bülent Ersoy’un Sapanca konserinde gözler yüzüğündeydi Parmağındaki servet taşıyor Bülent Ersoy’un Sapanca konserinde gözler yüzüğündeydi! Parmağındaki servet taşıyor
Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı Aylık gelirini de açıkladı Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı
Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu Darbedilen kadını sevgilisinin elinden kurtarmak isterken canından oluyordu
Çorum FK’dan tarihi galibiyet Eyüpspor’u sahadan sildiler Çorum FK'dan tarihi galibiyet! Eyüpspor'u sahadan sildiler

15:22
Veyis Ateş tahliye edildi
Veyis Ateş tahliye edildi
15:15
Melih Gökçek’in oğlu ve gelini adliyede
Melih Gökçek'in oğlu ve gelini adliyede
15:05
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
Davutoğlu şüpheli sıfatıyla adliyede
15:00
Süper Lig’de yayıncı değişiyor Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
Süper Lig'de yayıncı değişiyor! Masadaki rakam tam 500 milyon dolar
14:53
OVP sonrası yeniden hesaplandı İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
OVP sonrası yeniden hesaplandı! İşte en düşük memur maaşı için konuşulan rakam
14:16
Aralarında tanınmış isimler de var 184 hesaba erişim engeli getirildi
Aralarında tanınmış isimler de var! 184 hesaba erişim engeli getirildi
13:57
Fenerbahçe’de derbi sonrası acil zirve Aziz Yıldırım düğmeye bastı
Fenerbahçe'de derbi sonrası acil zirve! Aziz Yıldırım düğmeye bastı
13:54
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar Şoray Uzun kahroldu
Serhat Kılıç’ın cenazesinde yürek burkan anlar! Şoray Uzun kahroldu
13:51
16 yaşındaki oğluyla ilk kez maça gitti, eve dönemedi Gazi Gerçek Yaşar’a son veda
16 yaşındaki oğluyla ilk kez maça gitti, eve dönemedi! Gazi Gerçek Yaşar'a son veda
13:50
Dünyada dikkat çeken hareketlilik Merkez bankaları altınlarını taşıyor
Dünyada dikkat çeken hareketlilik! Merkez bankaları altınlarını taşıyor
13:09
8 yıldır firariydi Kadın kılığında yakalandı
8 yıldır firariydi! Kadın kılığında yakalandı
12:53
Ahbap deposunda pes dedirten manzara 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
Ahbap deposunda pes dedirten manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 15:41:06. #7.12#
SON DAKİKA: Tarihe geçen operasyon! Ele geçirilenlerin değeri dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement