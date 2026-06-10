Bingöl’de yavrularını koruyan anne ayı dehşet saçtı: Diş ve pençe darbelerinden kollarıyla korundu

Adaklı ilçesinde mantar toplamak için araziye çıkan Sinan Şabahat, yavrularıyla birlikte olan anne ayının saldırısına uğradı. Başını kollarıyla koruyarak hayatta kalmayı başaran Şabahat'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

ANNE AYI VE 2 YAVRUSUYLA KARŞILAŞTI

Olay, Adaklı ilçesine bağlı Elmadüzü köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Sinan Şabahat mantar toplamak amacıyla köy yakınlarındaki araziye gitti. Arazide bir anne ayı ve iki yavrusuyla karşılaşan Şabahat, bir anda ayının saldırısına maruz kaldı.

KOLLARINA BAŞINA SİPER ETTİ

Saldırı sırasında kendisini korumaya çalışan Şabahat, hayatta kalabilmek için kollarını başına siper etti. Ayının diş ve pençe darbeleri sonucu kolundan, başından ve ayaklarından yaralanan Şabahat zor anlar yaşadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bir süre sonra yavru ayıların korkarak uzaklaşması üzerine anne ayı da bölgeden ayrıldı. Yaralanan Şabahat'ın haber vermesi üzerine yakınları olay yerine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şabahat, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

“BİR ANDA SALDIRDILAR”

Beyin cerrahisi servisinde tedavisi devam eden Şabahat, olayın çok kısa sürede geliştiğini belirterek, bir anda ayıların saldırdığını gördüğünü ve sonrasında başka bir şey hatırlamadığını ifade etti.

"KARDEŞİM ÖLÜMDEN KURTULDU"

Olayı anlatan kardeşi Mehmet Şabahat ise yaşadıkları korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Kardeşim ayı saldırısına uğradı çok yerinden yara da aldı. Kardeşim ölümden kurtuldu, Allah bize bağışladı. Ayı bir anda saldırmış biz de o anda köydeydik. Telefonla aradı, olay yerine hemen gittik. Bu durumuna da çok şükür. Durumu şu an daha iyi."

Hastanede tedavisi süren Sinan Şabahat'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.