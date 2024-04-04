Beşiktaş\'ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta 'Masquerade' isimli gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüne neden olan yangına, içeride yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi Ercan E.'nin ifadesi ortaya çıktı. İşçi Ercan E., "DJ kabininin arkasında çok şiddetli duman ve alevler yükseldi. O esnada elektrikler kesildi. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu göz gözü görmüyordu" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İsmet Ş., iş yerinin ortakları Mehmet Memduh C. ve Şehzade Ş., muhasebeci Salim A., işletme müdürü Arda Arman P., tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A. ve iş yeri ortağı F.D.'nin aralarında olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Faciaya gece kulübünün içerisinde yakalanarak yangın tüpüyle müdahalede bulunan ve sonrasında arka çıkıştaki yolu bulup kurtulan marangoz işçisi Ercan E.'nin olay sonrası alınan ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde yaşanan faciayı anlatan Ercan E., 15 yıldır ustalık yaptığını, çalıştığı şirketin sahibinin olay sırasında vefat eden Ramazan Alpan'ın olduğunu söyledi. 20 Mart'tan itibaren mekanda tadilata başladıklarını belirten Ercan E., "Mekanda locaları ve duvarları mobilya ile kaplıyorduk. Çalışmış olduğumuz yerin 10 metre arkasında kaynak işi yapan kişinin çalıştığı yerden bir anda alevler çıktığını gördük. Bu sırada 'Yangın çıktı' şeklinde bağrışmalar oldu" dedi.
İfadesinde, yangın tüpüyle alevlere doğru giden 17 yaşındaki Efe Demir'in yaşının küçük olması ve yangından zarar görmesini istemediği için elinden aldığını söyleyen Ercan E., "Yanımdakilere uzaklaşmasını söyledim. Yangın tüpünü ateşin üzerine sıkarak ateşi söndürdüm. Yangın tüpü bittikten sonra tanımadığım birisi bana başka bir yangın tüpü verdi. Fakat bu yangın tüpü mandalına basmama rağmen çalışmadı. Bu sırada yangın bitme noktasına geldiği için insanlar kaçmayı bıraktı" diye konuştu. DJ kabininin arkasında çok şiddetli dumanların yükseldiğini söyleyen Ercan E. "O esnada elektrikler kesildi. Kaos ortamı olmaya başladı. İnsanlar bağırmaya başladı. İçerisi karanlık oldu, göz gözü görmüyordu. Ben kendi çabam ile koşarak tuvaletlere doğru gittim. Orada bir koridora girdim. Fazla duman yoktu. Ardından yoğun şekilde duman gelmeye başladı. Ayakta durduğum için dumanın beni daha fazla etkilediğini anlayarak yere yatarak yerde sürünmeye başladım" dedi.
Yangın faciasından sağ kurtulmayı başaran Ercan E., "Koridordan sürünerek geçerek vestiyer kısmı bölümünden koşarak kendimi dışarıya attım. Dışarıya çıktığımda arkadaşlarımı aradım. İçeride kaldıklarını anlayınca itfaiyenin yanına gittim" dedi. İçeride mahsur kalan işçilerin yerlerini göstermek için itfaiye ekibiyle birlikte içeri girdiğini belirten Ercan E., çalışanların yerlerini gösterdikten sonra çıkarıldığını, kendisinin de hastanede tedavi gördüğünü anlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Beşiktaş'ta çıkan yangından kurtulan işçinin ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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