Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi - Son Dakika
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Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi

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Narin Güran'ın acı haberine ünlü isimler de sessiz kalmadı. Ünlü şarkıcı Melike Şahin konser verirken minik Narin için gözyaşlarına boğuldu. O anlarda seyirciler arasından birisi 'Ağlama' diye bağırınca ünlü şarkıcı 'Sana sormayacağım' diye tepki gösterdi.

09.09.2024 00:50
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Tüm Türkiye bugün Narin'in acı haberiyle yasa boğuldu. Ünlü isimlerin de tepkisiz kalmadığı Narin cinayeti için ünlü şarkıcı Melike Şahin de gözyaşı döktü. Konser sırasında duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamayan Şahin, seyircilerin içinden gelen 'Ağlama' tepkisine çok sinirlendi.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Minik Narin'in cansız bedeni bu sabah kaybolduktan 19 gün sonra bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından soruşturma kapsamında aile üyelerinin de aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi

ADLİ TIP ÖN RAPORU: BOYNUNDA BOĞMA İZİ VAR

Küçük kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, detaylar da belli olmaya başladı. Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narin Güran'ın adli tıp ön raporuna göre; boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi." dedi.

KAHREDEN DETAY: ELiFBA'SI, ÇANTASI, TERLİKLERİ DE TORBADAYDI

Narin Güran'ın otopsi işlemlerinin sürdüğü Adli Tıp Kurumu'na gelerek kahreden detayı açıklayan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren Eren, "Torba ve içerisindeki Narin'e ait eşyalar, Elifba'sı, çantası, terlikleri de torbadaydı. Bunların hepsi delil ve inceleniyor. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ancak patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar, raporlar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman çalışıyor" dedi.

Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi

"ÇUVAL İÇERİSİNE KONUP DEREYE GETİRİLMİŞ"

Olaya ilişkin detayları veren Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, "Öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.

"ÜZERİNDE SON GÖRÜLDÜĞÜ KIYAFETLER VARDI"

Narin'in öldürülmesiyle ilgili detayları paylaşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu şunları söyledi: "Kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde görünen şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette, sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur.

Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi

"SUYUN İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ"

İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır" açıklaması yaptı.

Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİSİZ KALMADI

Her detayıyla tüm ülkeyi yasa boğan acı habere ünlü isimler de tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Melike Şahin oldu. Şahin, konser verdiği sırada duygularını ifade etmek istedi. O anlarda duygusallaşıp ağlamaya başlayan Şahin, "Bu duygusallığım için üzgünüm ama bunu sizden saklayamam" dedi.

Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi

'AĞLAMA' DEYİNCE FENA AZARLADI

Seyircilerden biri 'Ağlama' diye bağırınca Melike Şahin, "Sana sormayacağım ağlayıp ağlamayacağımı. Kimseye sormayacağım" dedi. Bu sözlerin ardından seyirciler büyük bir coşku ile alkış tuttu.

Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Melike Şahin, Narin\'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi

Melike Şahin, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Abuzer Kadayıf: Bu köyde aile yapsı yok gibi 15 0 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: bu ne zaman unlu oldu saçmaliyorsunuz haberlerde artik. 7 5 Yanıtla

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