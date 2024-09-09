Melike Şahin, Narin\'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi

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Tüm Türkiye bugün Narin'in acı haberiyle yasa boğuldu. Ünlü isimlerin de tepkisiz kalmadığı Narin cinayeti için ünlü şarkıcı Melike Şahin de gözyaşı döktü. Konser sırasında duygularını ifade ederken gözyaşlarını tutamayan Şahin, seyircilerin içinden gelen 'Ağlama' tepkisine çok sinirlendi.

AİLE ÜYELERİ GÖZALTINA ALINDI

Minik Narin'in cansız bedeni bu sabah kaybolduktan 19 gün sonra bulundu. Tüm Türkiye'yi yasa boğan haberin ardından soruşturma kapsamında aile üyelerinin de aralarında olduğu 24 kişi gözaltına alındı.

ADLİ TIP ÖN RAPORU: BOYNUNDA BOĞMA İZİ VAR

Küçük kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken, detaylar da belli olmaya başladı. Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narin Güran'ın adli tıp ön raporuna göre; boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi." dedi.

KAHREDEN DETAY: ELiFBA'SI, ÇANTASI, TERLİKLERİ DE TORBADAYDI

Narin Güran'ın otopsi işlemlerinin sürdüğü Adli Tıp Kurumu'na gelerek kahreden detayı açıklayan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren Eren, "Torba ve içerisindeki Narin'e ait eşyalar, Elifba'sı, çantası, terlikleri de torbadaydı. Bunların hepsi delil ve inceleniyor. Şu an için ön rapor bir şekilde hazırlanacak ancak patolojik ve biyolojik incelemeler, araştırmalar, raporlar gelmediği sürece şu an için bir şey söylemek zor. İçeride yaklaşık 13-14 uzman çalışıyor" dedi.

"ÇUVAL İÇERİSİNE KONUP DEREYE GETİRİLMİŞ"

Olaya ilişkin detayları veren Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, "Öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" dedi.

"ÜZERİNDE SON GÖRÜLDÜĞÜ KIYAFETLER VARDI"

Narin'in öldürülmesiyle ilgili detayları paylaşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu şunları söyledi: "Kayıp çocuk Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde görünen şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette, sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur.

"SUYUN İÇERİSİNE YERLEŞTİRİLMİŞ"

İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır" açıklaması yaptı.

ÜNLÜ İSİMLER TEPKİSİZ KALMADI

Her detayıyla tüm ülkeyi yasa boğan acı habere ünlü isimler de tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de ünlü şarkıcı Melike Şahin oldu. Şahin, konser verdiği sırada duygularını ifade etmek istedi. O anlarda duygusallaşıp ağlamaya başlayan Şahin, "Bu duygusallığım için üzgünüm ama bunu sizden saklayamam" dedi.

'AĞLAMA' DEYİNCE FENA AZARLADI

Seyircilerden biri 'Ağlama' diye bağırınca Melike Şahin, "Sana sormayacağım ağlayıp ağlamayacağımı. Kimseye sormayacağım" dedi. Bu sözlerin ardından seyirciler büyük bir coşku ile alkış tuttu.