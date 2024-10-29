Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılan motosikletli polis gösterisi sırasında, vatandaşların alana girmemesi için güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polis, motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.
Süleymanpaşa sahil yolunda gerçekleştirilen kutlamalar sırasında, yunus timleri gösteri yaparken vatandaşların gösteri alanına girmemesi için bölgede önlem almaya çalışan 2 polise, gösteri yapan bir motosikletli polis çarptı. Kazayı çevredeki vatandaşlar endişeyle izledi.
Hafif yaralı polisler olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. Kaza anı ise kameralara yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı - Son Dakika
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