Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı

Geniş Video İzle

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yaptığı gösteri sırasında, motosikletli bir polis, vatandaşların alana girmemesi için önlem almaya çalışan 2 polise çarptı. Kazada 2 polis hafif yaralandı.

29.10.2024 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yapılan motosikletli polis gösterisi sırasında, vatandaşların alana girmemesi için güvenlik önlemi almaya çalışan 2 polis, motosikletin çarpması sonucu hafif şekilde yaralandı.

Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı

MOTOSİKLETLİ POLİS, MESLEKTAŞLARINA ÇARPTI

Süleymanpaşa sahil yolunda gerçekleştirilen kutlamalar sırasında, yunus timleri gösteri yaparken vatandaşların gösteri alanına girmemesi için bölgede önlem almaya çalışan 2 polise, gösteri yapan bir motosikletli polis çarptı. Kazayı çevredeki vatandaşlar endişeyle izledi.

Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı

KAZA ANI KAMERADA

Hafif yaralı polisler olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edildi. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı
Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Süleymanpaşa, Motosiklet, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polis, Olay, Spor, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • rıdvan öztürk:
    Geçmiş olsun polislerimize 58 4 Yanıtla
  • Celil Başer:
    saçma saçma kutlamalar Bu kadar abartı niye hemen hemen her ay bi kutlama var 19 30 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    geçmiş olsun Rabbim türk polisini ve Türk askerini korusun yâr ve yardımcısı olsun inşallah 45 2 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    Geçmiş olsun da bi cezası yok mu bunu normal vatandaş yapsa sonuç ta böylemi olurdu 11 29 Yanıtla
  • H. Bay.:
    geçmiş olsun. 34 0 Yanıtla
  • Erdem Cambaz:
    motoru süren polis ehliyeti dün almış olmalı 14 12 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Yaya suçlu gösteri sırasında senin yolun ortasında ne işin var o kadar uyarıya polise rağmen hala yola çıkıyorsun 21 1 Yanıtla
  • Alper Elma:
    öküzün biri yüzünden polis kaza yapti 17 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    bu hızla nereye gidiyorsun kardeşim hani kurallar nerede ya çocuk çıksaydı karşına ne olacaktı bayramı'mız zehir olacaktı 9 9 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhatın düşüşü :)) 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 “Gürültü yapıyorsun“ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor "Gürültü yapıyorsun" deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 00:31:01. #1.13#
SON DAKİKA: Meslektaşına çarpan motosikletli polis, duramayıp kalabalığa daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.