Narkoçelik-24 Operasyonunda 83 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Narkoçelik-24 Operasyonunda 83 Şüpheli Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-24' operasyonlarında 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlarda 28 şüpheli tutuklanırken, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Toplamda 911 kilogram uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

27.06.2024 08:45
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen "Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 17'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde düzenlenen "Narkoçelik-24" operasyonlarında 83 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca Adıyaman, Ağrı, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, İstanbul, Aydın, Erzurum, Ankara, Van, Mersin, Kırklareli ve Gaziantep'te düzenlenen "Narkoçelik-24" operasyonlarında 911 kilogram uyuşturucu madde, 10 milyon 995 bin adet kök kenevir ve kök skunk ile 13 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 28'i tutuklanırken, 17'si hakkında adli kontrol kararı veridi. 5 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.

Operasyonlarda illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan şüpheli sayıları ise şu şekilde:

"Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda 494 kilogram esrar ile 10 milyon 202 bin kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 11 kilogram skunk, 92,5 kilogram eroin, 36 kilogram esrar ele geçirildi. 18 şüpheli yakalandı. 8'i tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 22,5 kilogram esrar, 5 bin 726 adet kök kenevir ele geçirildi. 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 4 kilogram likit esrar ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 795 bin adet kök kenevir ve kök skunk ele geçirildi. 1 şüphelinin adli işlemleri sürüyor. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ve Gürbulak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce yapılan operasyonda 10 kilogram metamfetamin ve 13 bin 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda 200 kilogram toz esrar ele geçirildi. Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ele geçirildi. 11 şüpheli yakalandı. 5'i tutuklandı, 1'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 38 şüpheli yakalanırken, 4'ü tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 2 kilogram skunk ve muhtelif miktarda kök skunk ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan arazi operasyonunda 35,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 4 kilogram bonzai ile muhtelif miktarda uyuşturucu hap ele geçirildi. 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda muhtelif miktarda metamfetamin, kubar esrar ve eroin ele geçirildi. Yakalanan 4 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Narkoçelik-24 Operasyonunda 83 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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