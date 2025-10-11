Sevk yazısı ortaya çıktı! İşte Serdar Öktem suikastının arkasındaki suç örgütleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sevk yazısı ortaya çıktı! İşte Serdar Öktem suikastının arkasındaki suç örgütleri

Haberin Videosunu İzleyin
Sevk yazısı ortaya çıktı! İşte Serdar Öktem suikastının arkasındaki suç örgütleri
11.10.2025 08:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sevk yazısı ortaya çıktı! İşte Serdar Öktem suikastının arkasındaki suç örgütleri
Haber Videosu

Avukat Serdar Öktem suikastına ilişkin savcılığın sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda cinayetin, "Casperlar", "Çirkinler", "Şirinler" ve "Çingene Ümit" suç örgütünü zedelemek ve zayıflatmak amacıyla, "Siirtli Naci" lakaplı Naci Yılmaz'ın finanse ettiği "Gündoğmuşlar" ve "Daltonlar" suç örgütü tarafından yapıldığının değerlendirildiği aktarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şişli'de 6 Ekim 2025'de Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, ilk etapta olayı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheli ile şüphelilerin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen 1 şüpheli olmak üzere toplamda 6 şüpheli yakalanmıştı. Çalışmalar sürerken şüpheliler irtibatlı oldukları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük 7 kişi daha yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yakalanan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere 9'u tutuklandı, 4'ü şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

SUİKASTIN ARKASINDAKİ SUÇ ÖRGÜTLERİ

Öte yandan savcılığın şüphelilere yönelik hazırladığı sevk yazısı ortaya çıktı. Yazıda "Serdar Öktem'in öldürülmesi olayının, 'Casperlar', 'Çirkinler', 'Şirinler' ve 'Çingene Ümit' suç örgütünü hem hukuki, hem finansal anlamda zedelemek, hem de bilgi akışını kesmek amacıyla intikam ve zayıflatmak saikiyle, Siirtli Naci lakaplı Naci Yılmaz'ın finanse ettiği, silah ve uyuşturucu madde temini ile örgütlerin devamlılığını sağladığı Gündoğmuşlar ve Daltonlar suç örgütü tarafından yapıldığı değerlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

HEDEFİN SAVCI DEĞİL AVUKAT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Sevk yazısında "Daltonlar Suç Örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 12 Mayıs 2025 tarihinde Bakırköy'de faaliyet gösteren bir otelde çalışan Eren Öztek'in öldürülmesi olayında yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Haydar Koç ve 18 yaşından küçük S.Ç.Y.'nin ifadelerinde savcı olarak bildikleri bir şahsa yönelik Örgüt Yöneticisi Caner Kocar'ın talimatı ile eylem hazırlığında olduklarını beyan etmeleri üzerine hedef şahsın savcı olmadığı Avukat Serdar Öktem olduğu anlaşılmış ve şahsın can güvenliği yönünden gereken tüm tedbirlerin alınması için yazışmalar yapılmıştır" cümleleri kullanıldı.

Sevk yazısı ortaya çıktı! İşte Serdar Öktem suikastının arkasındaki suç örgütleri

FARKLI TARİHLERDE BİRÇOK KEZ SALDIRI PLANLAMIŞLAR

Öte yandan şüphelilerin Serdar Öktem'e yönelik farklı tarihlerde birçok kez silahlı saldırı girişiminde bulunmayı planladıkları ancak ikamet ve işyeri çevresinde alınan güvenlik tedbirleri sebebiyle eylem gerçekleştirmeden geri döndükleri yönünde beyanda bulunduklarına da sevk yazısında yer verildi.

Sevk yazısında tüm dosya kapsamında suç örgütü yöneticileri Murat Küçükyavuz, Mustafa Aktürk, Alı Gulmalızada ve örgüt mensupları Furkan Kalıma ile diğer örgüt mensuplarının Serdar Öktem'e yönelik eylem hazırlığı yaptığı ve bu eylem için kendilerini Daltonlar Suç Örgütü Yöneticilerinden Mustafa Aktürk ve Alı Gulmalızada'nin yönlendirdiklerini beyan ettiği kaydedildi.

Yazıda "Gündoğmuşlar Suç Örgütü'ne mensup Sidar Öz ve Semih Aydın ile Alı Gulmalizada tarafından suç örgütüne katılımı sağlanan eylemden 10 gün önce Gaziantep'ten İstanbul'a gelen örgüt mensuplarının Esenyurt'taki hücre evine yerleştirildikleri, olay tarihine kadar olan süreçte Serdar Öktem'e yönelik eylem yapabilmek amacıyla hücre evinden çıkan örgüt mensuplarının birkaç kez maktulün ev ve iş yerinin bulunduğu yere giderek keşif ve eylem hazırlığında olduğu ancak her seferinde başarısız oldukları" ifadelerine yer verildi.

SUİKAST GÜNÜ SANİYE SANİYE ANLATILDI

Sevk yazısında Daltonlar ve Gündoğmuşlar Suç Örgütlerinin birlikte hareket ettiği olayın gerçekleştiği gün anlatıldı. 6 Ekim günü şüphelilerin araçlarından inip maktulün içinde bulunduğu aracın yanına gidip kurşun yağmuruna tuttukları belirtildi. Şüphelilerin ardından indikleri araca binerek olay yerinden kaçıp Arnavutköy'e doğru hareket ettiği ve eylemde kullandıkları silahları, maskeleri, eldivenleri bir ağacın altına sakladıkları da aktarıldı.

ÖRGÜTLERİN BESLEDİĞİ HUSUMET SONUCU ÖLDÜRÜLDÜ

Sevk yazısında organize suç örgütlerinin maktule karşı beslediği husumet sonucunda eylemin gerçekleştirildiği yönünde değerlendirme yapılarak Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca azmettiricilerin yakalanması ve suç örgütünün olayda taşeron olarak olarak kullanılıp kullanılmadığı konusuna yönelik soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

Serdar Öktem, istanbul, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sevk yazısı ortaya çıktı! İşte Serdar Öktem suikastının arkasındaki suç örgütleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mesai arkadaşını çöp kamyonunda katleden zanlı: Öldürmeyi kafama koymuştum Mesai arkadaşını çöp kamyonunda katleden zanlı: Öldürmeyi kafama koymuştum
Üst araması yapıp çocuğa ateş eden sahte polis damat çıktı Üst araması yapıp çocuğa ateş eden sahte polis damat çıktı
Talisca’dan Fenerbahçe taraftarını ikiye bölen görüntü Talisca'dan Fenerbahçe taraftarını ikiye bölen görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı isyan ettiren fahiş fiyat artışı için devreye girdi
Bu nasıl takım böyle Kaleci hariç herkes skora katkı sağladı Bu nasıl takım böyle? Kaleci hariç herkes skora katkı sağladı
1.5 yaşındaki çocuğun boğazını kesen sanığın hatırlamadığı tek bir an var 1.5 yaşındaki çocuğun boğazını kesen sanığın hatırlamadığı tek bir an var
MÜSİAD’dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması: Gerçekleşen enflasyon dikkate alınmalı
Tanımak neredeyse imkansız Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı Tanımak neredeyse imkansız! Kobra Murat 20 yaşındaki halini paylaştı
Trump’ın hayalleri suya düştü Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu Trump'ın hayalleri suya düştü! Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado oldu
Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan 2,5 saatlik toplantı Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan 2,5 saatlik toplantı
Pastaneye pimi çekilmemiş bomba atan şüpheli, borç nedeniyle azmettirilmiş Pastaneye pimi çekilmemiş bomba atan şüpheli, borç nedeniyle azmettirilmiş
Manifest Grubu ve Aydeed’e ’Hayasızca Hareketler’ Suçlamasıyla İddianame Kabul Edildi Manifest Grubu ve Aydeed'e 'Hayasızca Hareketler' Suçlamasıyla İddianame Kabul Edildi
Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı Belediye başkanından alkollü cuma mesajı skandalı
Dursun Özbek’ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi Dursun Özbek'ten bomba Icardi ve Barış Alper sözleri: Bu sene son senesi

10:10
Trump’ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu
Trump'ın piyasaları allak bullak eden çıkışı altını da uçurdu
09:12
Türk askerinin Gazze’deki görevi belli oldu
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
08:53
Esad’dan aylar sonra haber var İşte yeni bağımlılığı
Esad'dan aylar sonra haber var! İşte yeni bağımlılığı
08:38
Mansur Yavaş’a soruşturma talebine CHP’den peş peşe tepki
Mansur Yavaş'a soruşturma talebine CHP'den peş peşe tepki
08:18
Sadettin Saran neşteri vuracak Fenerbahçe’de operasyon başlıyor
Sadettin Saran neşteri vuracak! Fenerbahçe'de operasyon başlıyor
08:10
Fiyat etiketlerinde yeni dönem Resmi Gazete’de yayımlandı
Fiyat etiketlerinde yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı
07:59
Büyük sürpriz İşte Fatih Terim’in başına geçeceği takım
Büyük sürpriz! İşte Fatih Terim'in başına geçeceği takım
07:58
Kırmızı bültenle aranan ’’Don Vito’’ lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan ''Don Vito'' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi
05:16
İsrail yine ateşkesi bozdu 10’dan fazla füze atıldı, şiddetli patlamalar yaşandı
İsrail yine ateşkesi bozdu! 10'dan fazla füze atıldı, şiddetli patlamalar yaşandı
00:50
Trump’ın Çin’e yüzde 100’lük tarife kararı piyasaları sarstı Borsalar çakıldı, altın zirve yaptı
Trump'ın Çin'e yüzde 100'lük tarife kararı piyasaları sarstı! Borsalar çakıldı, altın zirve yaptı
00:40
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
Sırtındaki bıçakla hastaneye yetişemeden can verdi
00:08
Donald Trump: Çin’e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız
Donald Trump: Çin'e yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız
23:29
Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü
Çifte cinayet at nalı sayesinde çözüldü
22:47
Başsavcılıktan Mansur Yavaş’a soruşturma izni talebi
Başsavcılıktan Mansur Yavaş'a soruşturma izni talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2025 10:24:51. #7.11#
SON DAKİKA: Sevk yazısı ortaya çıktı! İşte Serdar Öktem suikastının arkasındaki suç örgütleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.