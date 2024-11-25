Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

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İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıkarken cinayetleri eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle işlediği öne sürüldü.

Şüpheli Bahtiyar Aladağ'ın annesi Necmiye, babası Muhammet Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Buke ile kuaför Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmesi, kız kardeşi Buket Aladağ'ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu'yu silahla yaralayıp intihar etmesine ilişkin polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

GÖL KENARINDA 3 CESET DAHA BULUNDU

Olayı araştıran ekipler, Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha buldu. Cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğunu tespit edildi. Aladağ'ın 7 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Bu arada, yaralanan Buket Aladağ ve Gökhan Soylu'nun ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

"KARIM BENİ ALDATIYOR"

Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinc "Uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ; 'karım beni aldatıyor' diyerek 7 kişiyi katletti. Sonrada intihar etti. İstanbul Büyükçekmece'de dün yaşanan aile katliamında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün anne ve 10 yaşındaki oğlu ile beraber Bahtiyar Aladağ'ın kayınvalidesinin de cansız bedeni Büyükçekmece Gölü kenarındaki mesire alanında bulundu. Bu korkunç katliamla birlikte, bir aile yok oldu" açıklamasında bulundu.

ÖNCE EŞİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ

Cani Bahtiyar Aladağ'ın, Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde eşi, çocuğu ve kayınvalidesiyle piknik yaptığı ve ilk olarak burada onları öldürdüğü daha sonra 4 kişiyi öldürmeye gittiği öğrenildi.