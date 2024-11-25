Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş

Geniş Video İzle

İstanbul'da eşi, çocuğu, anne ve babası dahil 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani Bahtiyar Aladağ'ın cinayetleri karısının kendisini aldattığı gerekçesiyle işlediği iddia edildi. Aladağ'ın, Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde eşi, çocuğu ve kayınvalidesiyle piknik yaptığı ve ilk olarak burada onları öldürdüğü daha sonra 4 kişiyi öldürmeye gittiği öğrenildi.

25.11.2024 13:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da, 4 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, eşi, çocuğu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıkarken cinayetleri eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle işlediği öne sürüldü.

Şüpheli Bahtiyar Aladağ'ın annesi Necmiye, babası Muhammet Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Buke ile kuaför Mehmet Salih Özsökük'ü öldürmesi, kız kardeşi Buket Aladağ'ı ve kayınbiraderi Gökhan Soylu'yu silahla yaralayıp intihar etmesine ilişkin polis ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

GÖL KENARINDA 3 CESET DAHA BULUNDU

Olayı araştıran ekipler, Büyükçekmece Tepekent Işıklar'da göl kenarında 3 ceset daha buldu. Cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A'ya ait olduğunu tespit edildi. Aladağ'ın 7 kişiyi silahla öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Bu arada, yaralanan Buket Aladağ ve Gökhan Soylu'nun ise hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

"KARIM BENİ ALDATIYOR"

Öte yandan gazeteci Emrullah Erdinc "Uyuşturucu bağımlısı Bahtiyar Aladağ; 'karım beni aldatıyor' diyerek 7 kişiyi katletti. Sonrada intihar etti. İstanbul Büyükçekmece'de dün yaşanan aile katliamında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün anne ve 10 yaşındaki oğlu ile beraber Bahtiyar Aladağ'ın kayınvalidesinin de cansız bedeni Büyükçekmece Gölü kenarındaki mesire alanında bulundu. Bu korkunç katliamla birlikte, bir aile yok oldu" açıklamasında bulundu.

Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş

ÖNCE EŞİ VE ÇOCUĞUNU ÖLDÜRMÜŞ

Cani Bahtiyar Aladağ'ın, Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde eşi, çocuğu ve kayınvalidesiyle piknik yaptığı ve ilk olarak burada onları öldürdüğü daha sonra 4 kişiyi öldürmeye gittiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde dün, şüpheli Bahtiyar Aladağ annesi, babası ve kız kardeşine silahla ateş açmış, anne Necmiye ve baba Muhammet Aladağ hayatını kaybetmiş, kız kardeşi Buket Aladağ ise ağır yaralanmıştı.

Buradan otomobille kaçan şüpheli Aladağ, Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bulunan kuaföre gidip çalışan Mehmet Salih Özsökük'ü silahla vurarak öldürmüş, akrabası Gökhan Soylu'yu ise yaralamıştı.

Bu olayın ardından Bahtiyar Aladağ, otomobiliyle gittiği Esenyurt Fatih Mahallesi 853 Sokak'ta kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de silahla ateş açarak öldürmüştü. Aladağ, daha sonra silahla otomobilinde intihar etmişti.

Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş

Büyükçekmece Gölü, Büyükçekmece, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani 'Karım beni aldatıyor' demiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selim Erkaynak:
    Yaşasaydı hapiste beslerdiniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
12:51 İbrahim Tatlıses’ten kötü haber Sevenlerinden dua istedi İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:22:16. #1.11#
SON DAKİKA: Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.