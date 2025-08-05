Sahte diploma skandalında bir açıklama EGM\'den geldi! Başkomiser iddiasına yanıt

Ankara merkezli "sahte diploma çetesi"ne yönelik yürütülen soruşturmada çok konuşulan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre bir uyuşturucu satıcısı, Narkotik'te başkomiser olan birinin sahte kimliğiyle e-imza çıkarttı. Gündemi çokça meşgul eden iddiayı Emniyet Genel Müdürlüğü yalanladı.
EGM tarafından 5 Ağustos 2025 tarihinde yapılan yazılı açıklamada, kurumda kullanılan e-imzaların yalnızca iç sistemler için geçerli olduğu, dış erişime ve farklı sistemlerde kullanılmasına kesinlikle izin verilmediği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Emniyet Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan e-imza, sadece kurum tarafından verilmekte ve yalnızca Elektronik Belge Yönetim Sistemi üzerinde kullanılmaktadır. Harici e-imza kullanımı kesinlikle söz konusu değildir."
EGM açıklamasında, kamuoyunu meşgul eden iddialarda geçen "e-imza ile narkotik sistemlerine giriş" iddialarının teknik olarak mümkün olmadığı belirtildi. Narkotik sistemlerinin çok katmanlı güvenlik önlemleriyle korunduğu ve kapalı ağ üzerinden çalıştığı ifade edilerek, sistemin doğası gereği dış bağlantılara ve e-imza ile erişime kapalı olduğu vurgulandı.
Basın açıklamasında ayrıca, adı geçen sahte e-imzanın, ilgili elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının bir bayisi aracılığıyla ve sahte kimlik ile oluşturulduğu, bu işlemin ilgili personelin bilgisi dışında gerçekleştiği belirtildi. Konuyla ilgili yasal süreçlerin başlatıldığı bilgisi verildi.
"E-imza, sahte kimlik ve sahte evrakla, personele ait olmayan farklı telefon ve e-posta adresleri kullanılarak dışarıdan üretilmiş ve iptal ettirilmiştir."
EGM, şu ana kadar bu sahte e-imza ile herhangi bir sisteme girildiğine ya da işlem yapıldığına dair bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı. E-imzayı üreten ve buna aracılık eden kişiler hakkında 30 Haziran 2025 tarihinde şikâyette bulunulduğu ve konuyla ilgili adli süreçlerin sürdüğü belirtildi.
Açıklamanın sonunda ise, adı geçen emniyet personeli hakkında herhangi bir disiplin işlemi yapılmadığı da kamuoyuyla paylaşıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sahte diploma skandalında bir açıklama EGM'den geldi! Başkomiser iddiasına yanıt - Son Dakika
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