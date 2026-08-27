Ahlat Dönüşü Otobüs Kazası: 13 Yaralı

Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü kutlamalarından Osmaniye’ye dönen vatandaşları taşıyan otobüs, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aynı yönde ilerleyen başka bir yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı.

OTOBÜS, ÖNÜNDEKİ YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Kaza, gece saatlerinde Siverek ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahlat’taki kutlama programının ardından Osmaniye’ye dönüş yolunda olan vatandaşları taşıyan otobüs, aynı istikamette seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

13 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan Münir T., Ayşe Ö., Mehmet G., Osman Ö., Ümmühan Ayşe D., Nebi K., Zeynep D., Ömer K., Mehmet Ç., Abdullah Zübeyir K., Fatma G., Şule C. ve Eren C.'ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar daha sonra ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DİĞER YOLCULAR BAŞKA OTOBÜSLE GÖTÜRÜLDÜ

Kazada yara almadan kurtulan diğer yolcular ise olay yerine çağrılan başka bir otobüsle kent merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.