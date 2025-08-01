Sarıyer'de metroda elinde tüfekle gezen tavşan kostümlü şüpheli: 'Maskeli partiden çıktım' - Son Dakika
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Sarıyer'de metroda elinde tüfekle gezen tavşan kostümlü şüpheli: 'Maskeli partiden çıktım'

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Sarıyer\'de metroda elinde tüfekle gezen tavşan kostümlü şüpheli: \'Maskeli partiden çıktım\'
01.08.2025 10:45
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Sarıyer\'de metroda elinde tüfekle gezen tavşan kostümlü şüpheli: \'Maskeli partiden çıktım\'
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Sarıyer'de, tavşan kostümü giyen ve elinde oyuncak tüfekle metroda dolaşan 15 yaşındaki A.Y. vatandaşları korkuttu. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis, genç adamı yakalamak için harekete geçti. A.Y.'nin ifadesinde, maskeli bir partiden döndüğünü ve eve gitmek için metroya bindiğini belirtti. Elindeki tüfeğin tahtadan yapılmış bir oyuncak olduğu anlaşıldı. Genç hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

SARIYER'de metroda elinde tüfekle gezen tavşan kostümlü 15 yaşındaki A.Y'nin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.A.Y.'nin elindeki tüfeğin 'Kahverengi oyuncak tahta tüfek' olduğu belirlenirken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. A.Y.'nin ifadesinde, "Maskeli partiden çıktım metroya eve gidiyordum" dediği öğrenildi.

Olay, 27 Temmuz Pazar günü saat 16.45 sıralarında Sarıyer Hacıosman Metro İstasyonu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde tüfekle tavşan kostümü giyip metroya binen kişiyi gören vatandaşlar, olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, olayı ihbar olarak değerlendiren Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, metroya binen kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

TAHTA OYUNCAK TÜFEK OLDUĞU ANLAŞILDI

Yapılan incelemede şüphelinin 15 yaşındaki A.Y. olduğu öğrenildi. A.Y.'nin Hacıosman Metro istasyonundan Cumhuriyet Mahallesi istikametine gittiği belirlendi. A.Y. ekiplerin takibi sonucun Araba Yolu Caddesi'ndeki metro istasyonunda maskeli halde yakalandı. Yapılan incelemelerde, A.Y.'nin elinde bulunan tüfeğin 'Oyuncak tahta tüfek' olduğu, maskenin ise 'Oyuncak tavşan maskesi' olduğu belirlendi. A.Y. hakkında 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçundan adli işlem başlatıldı.

'MASKELİ PARTİDEN DÖNÜYORDUM'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan A.Y.'nin, " Ayazağa'da maskeli bir partiye katıldım. Parti bitikten sonra eve dönmek için metroya bindim. Elimdeki tüfek tahtadan yapılmış oyuncak bir silah" dediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Sarıyer, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de metroda elinde tüfekle gezen tavşan kostümlü şüpheli: 'Maskeli partiden çıktım' - Son Dakika

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