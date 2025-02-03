Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı - Son Dakika
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Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

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İstanbul'da ''Sarallar'' adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ve yataklık etmekten Edirne'de görevli bir 3. sınıf emniyet müdürü ve ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

03.02.2025 20:09
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istanbul'da "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ve yataklık etmekten Edirne'de görevli bir 3. sınıf emniyet müdürü ve ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

SARALLAR ÜYESİNİN YURT DIŞINA KAÇIRILMASINA YARDIM ETTİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde Sarallar suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım eden Ener Aktaş ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve Komiser V.G. ile polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük Muhafaza Memuru B.A. gözaltına alınmıştı.

MERVE ÖZBEY'İN EŞİ İLE EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında 'suçluyu kayırma', 'göçmen kaçakçılığı ve silahlı suç örgütüne yardım etme' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

KENAN KOÇAK: POLİS MÜDÜRÜYLE ARAMIZDA TİCARİ BİR İLİŞKİ YOK

Koçak ifadesinde, Ener Aktaş'ı 10 yaşından beri tanıdığını, onun araba ve ev alış satış işleri yaptığını söyledi. Emniyet Müdürünü Mehmet Deniz Karakurt'u ise 1-2 yıldır tanıdığını söylediği öğrenilen Kenan Koçak, "Polis müdürüyle en fazla 3-4 defa görüşmüşüzdür. Aramızda herhangi bir ticari ilişki veya husumet yoktur. Turan Yıldırım'ı ise hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa olay günü gördüm. Ayrıca firari olduğunu dahi bilmiyordum" şeklinde ifade verdiği anlaşıldı.

"TURAN YILDIRIM'I SINIR KAPISINDA BIRAKTIK"

Şüpheli Kenan Koçak ifadesinde şunları anlattı: "Olaydan bir gün önce arkadaşım Ener Aktaş beni aradı. 'Seni tatile Yunanistan'a götüreyim mi' dedi. Ben de olabilir dedim. Ertesi sabah Ataşehir'de Ener'in evine gittim. Daha sonra aşağı indik. Ener ile tanımadığım Turan Yıldırım konuşmaya başladılar. Ardından emniyet müdürünün arabasına bindik. Ben öne oturdum. Arkama dönüp tanımadığım Turan Yıldırım'a sordum; 'sende mi bizimle geliyorsun? Pasaport vize var mı?' dedim. İngiliz vizesi gösterdi. Ardından İpsala'ya doğru yola çıktık. Sınıra geldik. Görevli polise evraklarımızı teslim ettik, ardından Yunan sınırına geçiş yaptık. Orada Yunan polisi belgelerimizi istedi, bir kez daha teslim ettik. Yunan memur benim ve Ener'in geçebileceğini, ancak Turan Yıldırım'ın geçemeyeceğini söyledi. Çünkü pasaportu kayıp gözüküyormuş sistemde. Turan Yıldırım bize 'beni free shopa bırakın ben araç çağıracağım' dedi ve onu oraya bıraktık."

Kenan Koçak'ın bu olayın ardından daha sonra Ener Aktaş ile birlikte Yunanistan'a geçtiklerini ve 2 gün kalıp tatil yaptıktan sonra Türkiye'ye geri döndüklerini söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da 28 Aralık'ta Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan örgütün önemli isimlerinden Turan Yıldırım'ın yurtdışına kaçırıldığı anlaşılmıştı. Çetenin kilit isminin ülke dışına firar etmesine aracılık edenlerin ise 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ile ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak olduğu saptandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen "Sarallar suç örgütüne" yönelik soruşturmada, "suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak", "yönetmek", "üye olmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "tehdit", "kasten yaralama" gibi suçlarla 14 eyleme karışan 51 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonda 31 şüpheli yakalandı. Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un kaçışına yardım ve yataklı ettiği iddia edilen Turan Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi bulunamamıştı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, Turan Yıldırım'ın yasadışı yollardan yurtdışına firar ettiği saptanırken, ifade işlemleri tamamlanan Polis Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve beraberindeki 7 şüpheli bu sabah İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Şarkıcı Merve Özbey\'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı
Kaynak: İHA

Turan Yıldırım, Merve Özbey, Kenan Koçak, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Kara Para Aklamaktan Değirmenin Suyu Nereden Geliyor.. Belli Oldu 4 0 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    lan hepsini geçtim...sen ...sen ...sen...3.sınıf emniyet müdürü ...senin ne işin var bu üç kağıtçılarla...değdi mi..ailenide mi düşünmedin.. 3 0 Yanıtla
  • Berkant Balli:
    kuran,din diyenler sapık çıkıyor, canımızı malımızı teslim ettiğimiz sahtekar çıkıyor,adaletin ve yargının başındakiler emir kulu çıkıyor biz ne bok yiyelim vatandaş olarak 0 0 Yanıtla
  • user Bır ılı uc:
    emniyette asayiş berkamal değilmiş 0 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Veee Merveye yazık oldu 0 0 Yanıtla
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