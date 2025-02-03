Şarkıcı Merve Özbey\'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı

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istanbul'da "Sarallar" adlı suç örgütü üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım ve yataklık etmekten Edirne'de görevli bir 3. sınıf emniyet müdürü ve ünlü şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı.

SARALLAR ÜYESİNİN YURT DIŞINA KAÇIRILMASINA YARDIM ETTİLER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde Sarallar suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlenmiş, hakkında yakalama kararı bulunan örgüt üyesi Turan Yıldırım'ın yurt dışına kaçırılmasına yardım eden Ener Aktaş ve şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ile 3. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Deniz Karakurt ve Komiser V.G. ile polis memurları O.B. ve A.Y., Gümrük Muhafaza Memuru B.A. gözaltına alınmıştı.

MERVE ÖZBEY'İN EŞİ İLE EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti. Soruşturma kapsamında 'suçluyu kayırma', 'göçmen kaçakçılığı ve silahlı suç örgütüne yardım etme' suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 7 şüpheli tutuklandı.

KENAN KOÇAK: POLİS MÜDÜRÜYLE ARAMIZDA TİCARİ BİR İLİŞKİ YOK

Koçak ifadesinde, Ener Aktaş'ı 10 yaşından beri tanıdığını, onun araba ve ev alış satış işleri yaptığını söyledi. Emniyet Müdürünü Mehmet Deniz Karakurt'u ise 1-2 yıldır tanıdığını söylediği öğrenilen Kenan Koçak, "Polis müdürüyle en fazla 3-4 defa görüşmüşüzdür. Aramızda herhangi bir ticari ilişki veya husumet yoktur. Turan Yıldırım'ı ise hiç tanımıyorum. Hayatımda ilk defa olay günü gördüm. Ayrıca firari olduğunu dahi bilmiyordum" şeklinde ifade verdiği anlaşıldı.

"TURAN YILDIRIM'I SINIR KAPISINDA BIRAKTIK"

Şüpheli Kenan Koçak ifadesinde şunları anlattı: "Olaydan bir gün önce arkadaşım Ener Aktaş beni aradı. 'Seni tatile Yunanistan'a götüreyim mi' dedi. Ben de olabilir dedim. Ertesi sabah Ataşehir'de Ener'in evine gittim. Daha sonra aşağı indik. Ener ile tanımadığım Turan Yıldırım konuşmaya başladılar. Ardından emniyet müdürünün arabasına bindik. Ben öne oturdum. Arkama dönüp tanımadığım Turan Yıldırım'a sordum; 'sende mi bizimle geliyorsun? Pasaport vize var mı?' dedim. İngiliz vizesi gösterdi. Ardından İpsala'ya doğru yola çıktık. Sınıra geldik. Görevli polise evraklarımızı teslim ettik, ardından Yunan sınırına geçiş yaptık. Orada Yunan polisi belgelerimizi istedi, bir kez daha teslim ettik. Yunan memur benim ve Ener'in geçebileceğini, ancak Turan Yıldırım'ın geçemeyeceğini söyledi. Çünkü pasaportu kayıp gözüküyormuş sistemde. Turan Yıldırım bize 'beni free shopa bırakın ben araç çağıracağım' dedi ve onu oraya bıraktık."

Kenan Koçak'ın bu olayın ardından daha sonra Ener Aktaş ile birlikte Yunanistan'a geçtiklerini ve 2 gün kalıp tatil yaptıktan sonra Türkiye'ye geri döndüklerini söylediği öğrenildi.