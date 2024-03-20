Kayseri'de Şarkıcı Metin Işık'ın Oğlu Tarafından Vurulan Mağdur: 'Bir İnsanın Ömründen 3 Sene Çalınır Mı?' - Son Dakika
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Kayseri'de Şarkıcı Metin Işık'ın Oğlu Tarafından Vurulan Mağdur: 'Bir İnsanın Ömründen 3 Sene Çalınır Mı?'

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Kayseri'de yaşanan kavgada şarkıcı Metin Işık'ın oğlu tarafından av tüfeği ile vurulan Yusuf Memduh Sarp, yaşadığı acıları anlattı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Savcı, Metin Işık ile eşi için beraat istedi.

20.03.2024 11:44  Güncelleme: 13:06
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Kayseri'de 5 kişinin yaralandığı kavgada şarkıcı Metin Işık'ın (57) oğlu Mustafa Işık tarafından av tüfeği ile vurulan 24 yaşındaki Yusuf Memduh Sarp, yaşadığı mağduriyeti anlattı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

15 Ağustos 2022 akşamı Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana gelen olayda şarkıcı Metin Işık ile oğlu Mustafa Işık, husumetli oldukları grupla tartıştı. Bu sırada Metin Işık ile oğlunun bulunduğu noktadan, gruba pompalı tüfekle ateş açıldı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Naile Dikmen (47), Yusuf Memduh Sarp, Sema A., Kader S. ve Emine A. yaralandı. Şarkıcı Metin Işık, eşi Gülbahar Işık ve oğlu Mustafa Işık, gözaltına alındı. Metin Işık ile oğlu tutuklanırken, Gülbahar Işık adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Metin Işık eylül ayında tahliye edilirken, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin iddianame hazırladı.

SAVCI, METİN IŞIK İLE EŞİ İÇİN BERAAT İSTEDİ

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın son duruşmasında savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, Mustafa Işık'ın, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan müebbet hapsini, Metin Işık ile Gülbahar Işık'ın ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan beraatini istedi. Savcı, Metin Işık'ın ayrıca 'silahla tehdit' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Şarkıcı Metin Işık'ın Oğlu Mustafa Işık'ın Kavgada Ateş Ettiği İddiası: Yaralanan Yusuf Memduh Sarp Konuştu

ATEŞ ETTİKTEN SONRA KANEPEYE SAKLAMIŞ

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcı Metin Işık'ın sokakta oturduğu sırada komşuları Yusuf Memduh Sarp'ın yoldan geçtiği, av tüfeği ile kapıda bekleyen oğlu Mustafa Işık'ın komşularına doğru ateş açtığı, komşulardan birinin sırtından yaralanıp koştuğu, diğerinin vücuduna isabet eden saçmalar ile yere düştüğü görüldü. Mustafa Işık'ın, tüfeği sokağın diğer tarafına çevirip, kendisine müdahale etmek isteyen başka komşusuna doğrultarak ateş ettiği, ardından evin avlusuna girdiği, 2 farklı tüfeği kanepenin altında sakladığı, daha sonra da 2 tüfeği alarak hızla evinin merdivenlerinin çıktığı anlar kaydedildi.

TÜFEĞİ KONTROL EDİP, OĞLUNA VERMİŞ

Yine görüntülere göre; olaydan önce Mustafa Işık'ın evlerinin avlusu içine girerek kapı arkasındaki döner bıçağını kılıfından yarıya kadar çıkartıp, bir süre bakıp, tekrar bıraktığı, bir süre gezindikten sonra av tüfeğini çıkartarak eline aldığı, bir süre kontrol edip, bahçe tuvaletine bıraktıktan sonra babası Metin Işık'ın yanına çıktığı görüldü. Diğer yandan Metin Işık'ın elindeki tüfeği sağa, sola çevirerek baktıktan sonra oğluna verdiği, Mustafa Işık'ın ise aldığı tüfeği koltuk altına bırakıp, yukarı çıktığı anlar ortaya çıktı.

Şarkıcı Metin Işık'ın Oğlu Mustafa Işık'ın Kavgada Ateş Ettiği İddiası: Yaralanan Yusuf Memduh Sarp Konuştu

METİN IŞIK: BEN ATEŞ ETMEDİM

Olaydan önce rahatsız edildiklerini öne süren şarkıcı Metin Işık, "Eşim ve oğlum bıçaklandı, evim kurşunlandı. Kızlarıma taş atıldı. Ankara'da sahne alırken değişik tehdit telefonları aldım. Mağdur oldum. 8-9 defa karakola şikayet ettim. Olayın olduğu gün de sanki ben ateş etmişim gibi anlaşıldı, ben ateş etmedim. Hakkımda azmettirmeye yönelik dava açıldı. Duruşma savcısı da bir suçum olmadığını görünce mütalaada beraatimi istedi. Evimin önünde uzaklaştırması olan, değişik yerlerden gidebilme imkanı varken eşim ile otururken, eşimin eteğinin dibinden geçerek ve küfür eden bu kişiyi görünce oğlum da sinirlendi ve olmaması gereken bir olay oldu. 3-5 kişi yaralandı. Ben Metin Işık'ım. Beni Türkiye bilir. Sevilmeyi Türkiye'den, Kayseri'den, İç Anadolu'dan öğrendim. Barışçı bir adamım, aşığım, ozanım. Sevginin, kederini ne demek olduğunu bilirim. Ahlaki, dini ve yaşamsal değerler, edep, adabı iyi bilirim. Bu olayla alakalı itirazlarım var" diye konuştu.

'BEKLEMEDİĞİM ANDA SIRTIMDA BİR ATEŞ HİSSETTİM'

Metin Işık'ın oğlu Mustafa Işık'ın av tüfeği ile arkasından koşarak ateş etmesi sonucu yaralanan Yusuf Memduh Sarp ise Işık ailesi ile öncesine dayalı bir husumetleri olduğunu söyleyerek, "Sırtımdan vuruldum. Sürekli hakkımda şikayette bulunuyorlardı. İş yerimden çıkıp, evime doğru giderken hiç beklemediğim anda sırtımdan bir ateş hissettim. Gözümün önünde annemin ve halamın saçmalarla yere düştüğünü gördüm. Bir insanın ömründen 3 sene çalınır mı? Benden çaldılar. 3 senedir çalışamıyorum. Vücudumun birçok yerinde hala saçma parçaları duruyor. Geceleri sancılarla uyanıyorum. Yolda yürürken sürekli arkama bakıyorum. Çünkü bunu yapan insan, halen dışarıda. Adalete sığındık, sesimizi duyurmak için çabalıyoruz" dedi.

Şarkıcı Metin Işık'ın Oğlu Mustafa Işık'ın Kavgada Ateş Ettiği İddiası: Yaralanan Yusuf Memduh Sarp Konuştu

'BİR EVLADI ANNESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDULAR'

Yusuf Memduh Sarp'ın annesi Naile Dikmen ise "Mustafa Işık bize sürekli ateş etmeye başladı. Oğlum vuruldu, ardından ben yere düştüm. Başımı çevirdiğimde kız kardeşlerim yere düşmüştü. Bize karşı bir katliamdı. Bir evladı, annesinin gözü önünde vurdular. Herkes bir tarafa kaçıştı. Bir şey diyemiyorum. Sadece adalet istiyorum. Benim yüzümde hala saçma parçası var. Psikolojim altüst oldu" diye konuştu.

Kayseri\'de Şarkıcı Metin Işık\'ın Oğlu Tarafından Vurulan Mağdur: \'Bir İnsanın Ömründen 3 Sene Çalınır Mı?\'
Kaynak: DHA

Kayseri, Kavga, Hukuk, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayseri'de Şarkıcı Metin Işık'ın Oğlu Tarafından Vurulan Mağdur: 'Bir İnsanın Ömründen 3 Sene Çalınır Mı?' - Son Dakika

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