Şehit emniyet müdürü Aydemir\'in acı haberi baba ocağında

İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı.

Şehit Muhsin Aydemir'in İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Acı haber ise Mesudiye Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba İlhan Aydemir ve anne Nebahat Aydemir; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın taziyelerini kabul etti. Aydemir'in baba evinde Kuranı Kerim okundu. Şehit polis müdürünün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

ACILI ANNE FENALAŞTI

Şehit haberini alan Muhsin Aydemir'in annesi Nebahat Aydemir rahatsızlandı. Anne Aydemir, 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehit polis müdürü Muhsin Aydemir'in Mesudiye Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.