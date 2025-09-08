Şehit emniyet müdürü Aydemir'in acı haberi baba ocağında - Son Dakika
Şehit emniyet müdürü Aydemir'in acı haberi baba ocağında

Haberin Videosunu İzleyin
Şehit emniyet müdürü Aydemir\'in acı haberi baba ocağında
08.09.2025 11:52  Güncelleme: 12:25
Haberin Videosunu İzleyin
Şehit emniyet müdürü Aydemir\'in acı haberi baba ocağında
Haber Videosu

İzmir'de karakola yönelik silahlı saldırıda şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir'in şehadet haberi baba ocağı Bursa'da yasa sebep oldu. İnegöl ilçesinde oturan baba İlhan Aydemir taziyeleri kabul ederken, fenalaşan anne Nebahat Aydemir hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı.

Şehit Muhsin Aydemir'in İnegöl nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Acı haber ise Mesudiye Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Baba İlhan Aydemir ve anne Nebahat Aydemir; AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban'ın taziyelerini kabul etti. Aydemir'in baba evinde Kuranı Kerim okundu. Şehit polis müdürünün cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Şehit polis müdürünün annesi hastaneye kaldırıldı

ACILI ANNE FENALAŞTI

Şehit haberini alan Muhsin Aydemir'in annesi Nebahat Aydemir rahatsızlandı. Anne Aydemir, 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şehit polis müdürü Muhsin Aydemir'in Mesudiye Mahallesi'ndeki baba ocağına Türk Bayrağı asıldı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.