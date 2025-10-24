Şehit babasına dilenci diyen şoför gözaltında! Bir de pişkinlik yaptı

Sivas'ta, özel halk otobüsü şoförü Ö.K., ücretsiz ulaşım hakkından yararlanıp araca binen şehit babası Kaya Turan Kıraç'a 'dilenci' diye hakaret etti. Bu sözleri adliyeye taşıyan Kıraç'ın şikayetiyle şoför gözaltına alındı.

"DİLENCİ" DEYİP DARBETMEYE KALKTI

Edinilen bilgiye göre, Sivas kent merkezinde Çayboyu Mahallesi hattında çalışan bir özel halk otobüsünde meydana gelen olayda, aralarında şehit babası Kaya Turan Kıraç'ın da bulunduğu yolcuları almadan duraktan ayrılan sürücü Murat B., 1 saat sonra yeniden durağa geldiğinde yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yolcuların üzerine yürüyen sürücü, şehit babası Kaya Turan Kıraç'a yasal hakkını kullanıp otobüse ücretsiz bindiği için "dilenci" diyerek hakaret edip, darbetmeye kalktı.

İŞİNDEN OLDU

Yaşananlar diğer yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği harekete geçti. Sürücü görevinden alınarak, otobüse 3 ay hak mahrumiyeti verildi.

POLİS GÖTÜRÜRKEN BİR DE PİŞKİNLİK YAPTI

Şehit babası Kaya Turan Kıraç, geçtiğimiz gün Sivas Adliyesine giderek suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine şoför, savcının talimatıyla dün emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Murat B., adliye girişinde kendisini görüntüleyen gazetecilere "Şuradan da çekin" diyerek pişkinlik yaptı.

Kaya Turan Kıraç'ın oğlu Piyade Er Ali Kıraç, 2009 yılında Kandıra Piyade Komutanlığı'nda askeri vazifesini yerine getirirken şehit olmuştu.