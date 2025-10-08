Sevcan Orhan'ın menajer davası! Şevval Sam'ın anlattıkları olay - Son Dakika
Sevcan Orhan'ın menajer davası! Şevval Sam'ın anlattıkları olay

08.10.2025 15:25
Ünlü sanatçı Sevcan Orhan'ın eski menajeri Harun Belenkoğulları'nın Orhan adına aldığı hizmet bedellerini yararına kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada, Şevval Sam tanık olarak dinlendi. Sam, "2 milyona yakın bir açık tespit etmiştim sorguladığım zaman ve iş bıçak çekmeye kadar gitmişti. Sevcan bu durumun benden daha kısa sürede farkına vardı. " dedi.

Sanatçı Sevcan Orhan'ın eski menajeri Harun Belenkoğulları'nın Orhan adına aldığı hizmet bedellerini kendisinin veya başkasının yararına kullandığı iddiasıyla 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandığı davada, Şevval Sam 'tanık' olarak dinlendi. Şevval Sam kendisinin de Orhan gibi mağdur olduğunu anlatırken, Sevcan Orhan ise "Ben yandım eller yanmasın. Çünkü bu insan hala bu camiada iş yapmaya devam ediyor" dedi.

SEVCAN ORHAN'IN ESKİ MENAJERİ HAKİM KARŞISINDA

Sanatçı Sevcan Orhan'ın eski menajeri Harun Belenkoğulları'nın Orhan adına aldığı hizmet bedellerini kendisinin veya başkasının yararına kullandığı iddiasıyla 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan 7 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Sevcan Orhan ve avukatları hazır bulundu. Duruşmaya sanık avukatı ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

ŞEVVAL SAM: BANA APTAL MUAMELESİ YAPARDI

Duruşmada tanık olarak dinlenen Şevval Sam, sanık Belenkoğulları ile geçmişte yaklaşık 8-9 sene birlikte çalıştıklarını ve Sevcan Orhan'ın da yakın olduğundan kendisiyle çalışmasına aracı olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Biz sanatçılar eğer paradan biraz anlasaydı muhtemelen menajerle çalışmazlardı. Menajerle oluşan güven sonucu ve iş yoğunluğundan da dolayı ben imza yetkimi, kredi kartı şifrelerimi vermiştim. Her şeyimi bizzat o yönetmeye başlamıştı. Anlamadığım yerlerde bana aptal muamelesi yapardı veya 'Bana güvenmiyor musun?' diyerek sorgulamamın önünü keserdi.

Şevval Sam

"İŞ BIÇAK ÇEKMEYE KADAR GİTMİŞTİ"

Esasen bir gün kulağıma 'Harun ile şu kişi Şevval'in paralarını çatır çatır yiyor' diye laf gelince sorgulamaya başlamıştım. 2 milyona yakın bir açık tespit etmiştim sorguladığım zaman ve iş bıçak çekmeye kadar gitmişti. Fakat ben arada Sevcan gibi bir arkadaşım olduğu, en yakın arkadaşımın da eşi olduğu için şikayetçi olmadım. Ben sanıkla ilişiği kesme sürecindeyken Sevcan ile anlaşma sürecindelerdi. Sevcan bu durumun benden daha kısa sürede farkına vardı. Bu, benim için de büyük ders oldu. Artık her şeyimi kendim takip ediyorum."

SEVCAN ORHAN: BEN BU YOLA BAŞ KOYDUM

Müşteki Sevcan Orhan ise, "Ben 25 yıldır bu işi yapıyorum. Şu an Şevval olsun, ben olayım bu şekilde karşınızda olmaktan hicap duyuyorum. Size güveniyorum, ben bu yola baş koydum. Sanıktan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise tanık beyanlarına karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

Sevcan Orhan

"BAŞKALARININ DA ÜZERİNDEN AHKSIZ KAZANÇ ELDE ETMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Duruşmanın ardından mahkeme salonu önünde açıklama yapan Sevcan Orhan, "Bahsi geçen Harun Belenkoğulları tarafından haksız kazanç üzerinden elde edildiğini kendim kanıtladım ve bunu hukuken de burada kanıtlamak üzere adliyedeyiz. Şevval Sam aslında onu çok iyi anladığım şeyler anlattı içeride. Maalesef biz özellikle kadın olmamızdan dolayı da yaşadığımız bazı mağduriyetlerimiz var. Üzerimizden haksız kazançlar elde edildi ve hukuken kanıtlamak zorunda. Söz verdiğim gibi bugün buradayım. Üzerinden 4-5 yıl geçti ama elimizden geleni ardımıza koymayacağız hukuki anlamda. O yüzden teşekkür ederim, burada sizinle bunu paylaşma sebebim ise ben yandım eller yanmasın. Çünkü bu insan hala bu camiada iş yapmaya devam ediyor. Başkalarının da üzerinden haksız kazanç elde etmesini istemiyoruz. Şevval vazgeçmişti, 'Allah'a havale ettim' demişti ama ben edemedim. Vicdanım el vermedi. Bugün de benim vesilemle Şevval'e konuşma hakkı tanınmış oldu. Biz korkmuyoruz, hukuka güveniyoruz. Sonunda kazansam da kazanmasam da bu mücadeleyi verdiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Harun Belenkoğulları'nın müşteki Sevcan Orhan ile aralarındaki sözlü anlaşmaya aykırı olarak Orhan adına aldığı hizmet bedellerini kendisinin veya başkasının yararına kullandığı, zilyetliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunduğu aktarıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Harun Belenkoğulları'nın 'hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

