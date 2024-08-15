Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi - Son Dakika
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Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi

Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi

Son 24 saatte İstanbul ve Ankara'dan 3 kadın cinayeti haberi geldi. İstanbul Küçükçekmece'de bir şahıs, eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayarak katletti. Bağcılar'da da bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ankara'nın Mamak ilçesinde ise boşanma aşamasındaki eşini öldüren şahıs aynı silahla intihar etti.

15.08.2024 01:51
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Son 24 saatte İstanbul ve Ankara'da 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi.

Türkiye yine kadın cinayetleriyle sarsıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Arnavutköy'de bir kadının, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokakta katledilmesinin acısı hala tazeyken bugün ise İstanbul ve Ankara'dan kadın cinayeti haberleri geldi.

Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından katledildi

SOKAK ORTASINDA EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

İstanbul Küçükçekmece'de, saat 21.00 sıralarında eşiyle kaldırımda tartışan erkek şahıs, yanındaki bıçakla kadını yaraladı. Bıçak darbeleriyle yaralanan kadın kanlar içinde yere yığıldı.

HASTANEDE SON NEFESİNİ VERDİ

Şüpheli şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Kanlar içinde kaldırımda yatan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadın hastanede hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından katledildi

TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi'ndeki bir evde ise öğle saatlerinde İ.Ç. ile eşi K.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. İ.Ç, tartışma sırasında eşini bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından katledildi

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan K.Ç. kurtarılamadı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.Ç, emniyetteki işlemleri sonrası "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

ÖNCE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ SONRA DA İNTİHAR ETTİ

Ankara'nın Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi 937 Sokak'ta ise B.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Z.B otomobilde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B, tabancayla eşi Z.B'ye ateş ettikten sonra aynı silahla kendini vurdu.

Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından katledildi

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde B.B. ile Z.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

10 AĞUSTOS'TAKİ VAHŞİ CİNAYET

10 Ağustos'ta İstanbul Arnavutköy'de Serpil G. (35) ile boşanma aşamasında olduğu eşi Harun G. (40) arasında Taşoluk Mahallesi Eslem Sokak'ta tartışma çıkmıştı. Tartışma sırasında Harun G, eşi Serpil G'yi silahla vurarak öldürmüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından katledildi

Olay yerine gelen polis ekipleri, eşinin başında silahla beklediğini gördükleri Harun G'ye megafon aracılığıyla silahını yere bırakarak teslim olması çağrısında bulunmuştu. Bir süre sonra silahını bırakarak yere yatan şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Küçükçekmece, Bağcılar, İstanbul, 3-sayfa, Ankara, Mamak, İstanbul, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mert kursun : sosyal medyayı top yekun kapanmadıgı surece boşanma cinayet bitmez 0 0 Yanıtla

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