Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak

Sultanbeyli'de evlenme teklifini reddeden Ahmet Taşan tarafından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Kader İrgören'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Zanlının genç kıza "Gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak" diye tehdit mesajı attığı ortaya çıktı.

GENÇ KIZI ÖLDÜRÜP KENDİNİ AĞIR YARALADI

Dün akşam saatlerinde Sultanbeyli'de bulunan bir düğün salonunda 19 yaşındaki Kader İrgören bir yakınının nişanı için gittiği salonda daha önce kendisini istemeye gelen Ahmet Taşan ile karşılaştı. Ahmet Taşan, karşısında gördüğü genç kıza silahla ateş etti. Genç kızı başından vuran Taşan, daha sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. Olaya şahit olan İrgören'in yakınları kendi imkanları ile genç kızı yakında bulunan bir özel hastanenin acil servisine kaldırdı. İrgören burada yapılan ilk müdahalenin ardından Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İntihara teşebbüs eden Ahmet Taşan ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

"GİDECEĞİMİZ NİŞAN İKİMİZE DE MEZAR OLACAK"

İstemeye gittiklerinde aldığı ret cevabından sonra genç kızı saplantı haline getiren Ahmet Taşan'ın tehdit mesajı attığını ancak Kader İrgören'in bunu kimseye söylemediğini belirten yakını Ferhat İrgören "Kader'e mesaj atmış gideceğimiz nişan ikimize de mezar olacak diye ama kız kimseye söylememiş. Kimsenin haberi olmayınca kimse de tedbir almamış. Daha önce de bir isteme oldu kız istemedi. Ailesi 'istiyorsan verelim' diyorlardı. Ama kız istemeyince bu olmadı. Öncesinde herhangi bir tehdit duymadım. Nişanda her şey güzel giderken bir anda ben salonun ikinci kapısında misafirleri ağırlarken saat 22.16 sıralarında içerden biri dışarı çıktı ve içeride olay oldu" dedi.

"ÇOCUK REDDEDİLMEYİ KENDİNE YEDİREMEMİŞ"

Nişanın gürültüsünden silah sesini duymadıklarını söyleyen Ferhat İrgören, "İçeri girdiğimiz de çocuğu vurulmuş olarak gördük. Daha sonra da Kader'i gördük. Biz ambulansı beklemeden hemen yakındaki hastaneye kaldırdık. Daha sonra nişandan herkes oraya geldi. Bizi Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Çocuğu da Kartal'a götürmüşler. Şu anda her iki aile birbirini görmesin diye ayrı saatler de cenazelerimizi alıyoruz. Biz kesinlikle böyle bir şeyi beklemiyorduk. En ufak bir şüphemiz olsa bu nişanı yapmazdık. Ya da iki taraftan birini oraya getirmezdik. Ama silahı nereden buldu kim temin etti bunlar ortaya çıktığında onlar da cezasını çekecektir. Çocuk saplantılı bir tip haline gelmişti kız istemediğini de belli ediyordu. Kız istemeyince olmuyor. Ne kız kabul ediyor ne de ailesi. Bunu da söylüyorlar ama adam kabule etmiyor. Kendine yediremeyince bu olay gerçekleşiyor." diye konuştu.Genç kızın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak cenaze namazı için Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Camii'ne götürüldü.