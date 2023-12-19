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Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi

İstanbul Taksim'de annesiyle tartışan bir genç, üst geçitten atlayarak ağır yaralandı. Gencin annesi sinir krizi geçirirken olay anı kameralara yansıdı.

19.12.2023 - 09:59,
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Taksim'de henüz bilinmeyen bir sebeple annesiyle tartışan bir genç, üst geçitten aşağıya atladı. Metrelerce yüksekten düşen oğlunun yanına gelerek sinir krizi geçiren anneyi çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşananlar kameralara yansırken, ağır yaralanan kişinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Geçtiğimiz Pazar günü saat 02.50 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı Cumhuriyet Alt Geçidi tarafında Furkan K. (23) isimli bir genç ile annesi henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın gittikçe şiddetlenmesinin ardından Furkan K. sinirlerine hakim olamayarak kendisini tartışmanın yaşandığı üst geçitten aşağıya bıraktı. Metrelerce yüksekten düşen genci görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, oğlunun yanına giden çaresiz anne sinir krizi geçirdi.

Taksim'de Genç Üst Geçitten Atlayarak Ağır Yaralandı

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Feryat sesleriyle oğlunun başında bekleyen anneyi çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri Furkan K.'yı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken, tedavinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Taksim'de Genç Üst Geçitten Atlayarak Ağır Yaralandı
Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi
Kaynak: İHA
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Taksim, Olaylar, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Annesiyle tartıştan genç üst geçitten atladı, kadın sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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