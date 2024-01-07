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Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı - Son Dakika
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Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı

Mersin'de 20 yıldan fazla cezaevinde kalıp 8 ay önce tahliye olan bir şahıs, 7 aylık hamile karısını satırla öldürdükten sonra 5 yaşındaki torununu alarak kaçtı. Zanlının daha önce de bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü öğrenildi.

07.01.2024 - 12:48,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ay önce cezaevinden çıkan bir şahıs, 7 aylık hamile karısını satırla öldürdükten sonra 5 yaşındaki torununu alarak kaçtı. Şüphelinin daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü de ortaya çıktı.

Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı

EŞİNİ SATIRLA ÖLDÜRÜP TORUNUNU ALIP KAÇTI

Olay, ilçeye bağlı Bolatlı Mahallesi Bolatlı Sokak No 10'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 45 yaşındaki M.B., 41 yaşındaki 3 çocuk annesi eşi Serap Biçer'i çıkan tartışmada satırla öldürdü. Şüpheli koca, o sırada evde bulunan 5 yaşındaki torunu S.B.'yi alıp kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı

EVE GELEN YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Polis ekipleri eve geldiğinde kadının cenazesi ile karşılaştı. Yaşanan olayı duyan yakınları ise fenalık geçirdi. Olay yerinde polisin incelemesinin ardından 7 aylık hamile olduğu öğrenilen kadının cenazesinin otopsi için morga kaldırılacağı belirtildi.

Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı

DAHA ÖNCE BİR TAKSİCİYİ GASP EDİP ÖLDÜRMÜŞ

Karısını öldürüp, torununu alıp kaçan şüpheli M.B.'nin daha önce bir taksiciyi gasp edip öldürdüğü öğrenildi. 20 yıldan fazla cezaevinde kalan şüphelinin 8 ay önce tahliye edildiği alınan bilgiler arasında yer aldı. Şüphelinin yakalanması için güvenlik güçleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
Tarsus\'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Özkan Özdemir: söylüycek bişey bulamıyorum kısas abi birini öldürüyosan idam şart bu kadar Yanıtla 10 0

Mersin, Tarsus, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı - Son Dakika
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