Tayland'da lisede katliam! Dedesi ile büyükannesini öldürüp soluğu okulda almış - Son Dakika
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Tayland'da lisede katliam! Dedesi ile büyükannesini öldürüp soluğu okulda almış

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Tayland'ın Nonthaburi eyaletindeki bir lisede öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 5 öğretmen hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Saldırganın okula gitmeden önce birlikte yaşadığı dedesi ile büyükannesini de öldürdüğü belirlenirken, öğrencinin okulda ölü bulunmasıyla olayla bağlantılı toplam can kaybı 8'e yükseldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'un kuzeybatısındaki Nonthaburi eyaletinin Bang Kruai ilçesinde bulunan Debsirin Nonthaburi Lisesi, sabah saatlerinde silahlı saldırıya sahne oldu.

3 binden fazla öğrencinin eğitim gördüğü liseye gelen bir öğrenci, yanında getirdiği silahla ateş açtı. Taylandlı yetkililer, saldırıda 5 öğretmenin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yaralılardan 9'unun durumunun ağır olduğu, bazı yaralıların yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi.

Tayland'da lisede katliam! Dedesi ile büyükannesini öldürüp soluğu okulda almış

KORİDORLARDA RASTGELE ATEŞ AÇTI

Tayland Polisi, saldırganın silahı okul çantasının içinde binaya soktuğunu açıkladı. Görgü tanığı öğrenciler ise saldırganın okul koridorlarında rastgele ateş açtığını ve bir süre elinde silahla dolaştığını anlattı.

Yetkililer saldırının ardından okulu kontrollü şekilde tahliye etti. Daha sonra binaya giren özel harekat ekipleri, saldırganı olay yerinde hayatını kaybetmiş halde buldu.

Polis ekipleri saldırganın çantasında yaptıkları incelemede çok sayıda mühimmat ele geçirdi.

Tayland'da lisede katliam! Dedesi ile büyükannesini öldürüp soluğu okulda almış

OKULA GİTMEDEN ÖNCE DEDESİ İLE BÜYÜKANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Soruşturmanın ilerleyen aşamasında saldırganın evinde de iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemelerde saldırganın birlikte yaşadığı dedesi ile büyükannesinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Yetkililerin ilk belirlemelerine göre öğrenci, okula gitmeden önce dedesi ile büyükannesini öldürdü. Ardından dedesine ait olduğu belirtilen tabancayı yanına alarak okula gitti ve saldırıyı gerçekleştirdi.

Evdeki iki ölümün de saldırganla bağlantılı olduğunun belirlenmesiyle, saldırgan dahil olayla bağlantılı toplam can kaybı 8'e yükseldi.

Tayland'da lisede katliam! Dedesi ile büyükannesini öldürüp soluğu okulda almış

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Tayland Polisi, saldırganın neden böyle bir eylem gerçekleştirdiğinin henüz belirlenemediğini açıkladı. Polis, saldırganın çantasındaki mühimmat ve diğer delillere el koydu.

Ekipler, okuldaki silahlı saldırı ile saldırganın evinde işlenen çifte cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Tayland'da lisede katliam! Dedesi ile büyükannesini öldürüp soluğu okulda almış

BAŞBAKAN ANUTIN CHARNVIRAKUL'DAN AÇIKLAMA

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, saldırının ardından yaptığı açıklamada yaşananlar nedeniyle derin üzüntü duyduğunu belirtti. Charnvirakul, ilgili kurumlara yaralılara en hızlı şekilde müdahale etmeleri yönünde talimat verdi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Charnvirakul, yaşanan trajedinin hükümetin ateşli silahların taşınması ve bulundurulmasına yönelik daha sıkı politikalarının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Olay yerine gerekli ekiplerin sevk edildiğini belirten Charnvirakul, soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Tayland, Saldırı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tayland'da lisede katliam! Dedesi ile büyükannesini öldürüp soluğu okulda almış - Son Dakika

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