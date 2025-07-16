Tekirdağ orman yangını: Alevler Gelibolu'ya da sıçradı, otoyol kapatıldı - Son Dakika
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Tekirdağ orman yangını: Alevler Gelibolu'ya da sıçradı, otoyol kapatıldı

Tekirdağ orman yangını: Alevler Gelibolu\'ya da sıçradı, otoyol kapatıldı
16.07.2025 18:55  Güncelleme: 18:52
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde dün başlayan orman yangını 25 saati aşkın bir süredir sürüyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine de sıçrayan yangın nedeniyle Çanakkale-Malkara Otoyolu trafiğe kapatıldı. Ekipler hava kararmadan yangını kontrol altına alabilmek için büyük çaba sarf ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde dün tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede 25'inci saat geride kaldı.

Tekirdağ orman yangını: Alevler Gelibolu'ya da sıçradı, otoyol kapatıldı

ALEVLER GELİBOLU'YA ULAŞTI

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan ve rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Tekirdağ orman yangını: Alevler Gelibolu'ya da sıçradı, otoyol kapatıldı

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE EDİYOR

Çanakkale sınırını geçen yangın, 15 uçak, 19 helikopter, 76 arazöz, 4 iş makinesi ve 509 personelle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tekirdağ orman yangını: Alevler Gelibolu'ya da sıçradı, otoyol kapatıldı

RÜZGAR ALEVLERLE MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Düne göre hızı düşen rüzgar yine de mücadeleyi zorlaştırıyor. Saatteki hızı 30 kilometre olan rüzgarın hızının akşam saatlerinde biraz daha düşmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü ilçede nem ise yüzde 40'a yakın seyrediyor. Rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle kontrol altındaki bazı alanlarda alevler yeniden yükseliyor.

Tekirdağ orman yangını: Alevler Gelibolu'ya da sıçradı, otoyol kapatıldı

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ, 4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın nedeniyle Şarköy'e bağlı Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ orman yangını: Alevler Gelibolu'ya da sıçradı, otoyol kapatıldı

OTOYOL ULAŞIMA KAPATILDI

Alevlerin yaklaştığı Çanakkale- Malkara Otoyolu, bölgede oluşan yoğun dumanın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin yoğun müdahaleyi sürdürdüğü bölgede, otoyolun Kavakköy mevkisinde araç sürücülerinin geçişlerine izin verilmiyor.

Tekirdağ orman yangını: Alevler Gelibolu'ya da sıçradı, otoyol kapatıldı

VALİ SOYTÜRK:YANGINI GECEYE KALMADAN KONTROL ALTINA ALMAK İSTİYORUZ

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor. Vali Soytürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, rüzgarın hızı ve sürekli yön değiştirmesinin yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini söyledi.

Tekirdağ orman yangını: Alevler Gelibolu'ya da sıçradı, otoyol kapatıldı

Hava şartlarının düne göre daha iyi olduğuna işaret eden Soytürk, şöyle konuştu: "Hava araçlarının hepsi bir anda yangına gelmiyor. Çünkü bunların yakıt ikmalleri var, arızaları var. Peyderpey geliyor yangına müdahale ediyorlar. Bir kısmı yakıt ikmali yaparken öbürü devam ediyor ya da bir arızası varsa onu tamir ediyor. Tahsis edilen hava aracı 21'den 27'ye, daha sonra 34'e çıktı. Türkiye'de yangın olmayan ve helikopter ya da uçak bulunan hemen hemen her yerden Şarköy'e hava araçları geldi. 15 uçak ve 19 helikopterden bahsediyoruz. Az önce sistem üzerinden baktığımızda toplam 19 hava aracı yangını söndürme çalışmasındaydı. Herkes olağanüstü bir gayret gösteriyor. Hemen hemen bütün personel 24 saattir uyumuyor, yangına müdahale ediyor. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Ben hepsine müteşekkirim. Devletin tüm kurumları başta Bakanlığımız olmak üzere yangını yakından takip ediyor. Yangını tez zamanda mümkünse bu geceye kalmadan kontrol altına almak istiyoruz. Yeniköy sırtlarındaki yangın otobana doğru sirayet ettiği için yoğun duman nedeniyle emniyet amaçlı bölge müdürlüğü orayı geçici olarak kapattı. Ama bir sıkıntı yok. Çünkü arada 300 metrelik bir anız var, orayı söndürecek tedbirimiz de var, hava aracımız da var. Kavakköy, Çanakkale sınırlarında ama bilgimize göre orada da kontrol altında önemli bir sıkıntı yok."

Tekirdağ orman yangını: Alevler Gelibolu'ya da sıçradı, otoyol kapatıldı

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Son Dakika 3.Sayfa Tekirdağ orman yangını: Alevler Gelibolu'ya da sıçradı, otoyol kapatıldı - Son Dakika

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