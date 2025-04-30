Terör örgütü üyeliğinden tutukluluğu devam eden İsveçli gazeteci hakaretten 11 aya mahkum oldu - Son Dakika
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Terör örgütü üyeliğinden tutukluluğu devam eden İsveçli gazeteci hakaretten 11 aya mahkum oldu

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutukluluğu devam eden İsveçli gazeteci Joakim Medin'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

30.04.2025 19:14
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'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutukluluğu devam eden İsveçli gazeteci Joakim Medin'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Ankara 79. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Marmara Cezaevinde tutuklu bulunan İsveçli gazeteci Joakim Medin SEGBİS üzerinden bağlanırken, avukatlar hazır bulundu. Duruşmada ayrıca, Avrupa Parlamentosu'ndan Jonas Sjöstedt and İsveç Parlamentosu'ndan Ulrika Westerlund, Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü adına Martin Roux, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, DİSK Basın-İş genel başkanı Turgut Dedeoğlu, Gazeteciler Cemiyeti ve MLSA temsilcisi Veysel Ok katıldı.

Sanık Medin ifadesini çevirmen aracılığı ile verdi. Suçsuz olduğunu savunan sanık Medin, İsrail'de yaşanan insan hakları ihlallerini haberleştirdiğini ifade ederek, "Ayrıca Avrupa'da aşırı sağın yükselişi ve İslamafobi konusunda çalışıyorum. 6 adet kitap kaleme aldım. Son kitabım ile araştırmacı gazetecilik konusunda ödüle aday gösterildim. Dış haber muhabiri olarak pek çok ülkeye seyahat ediyorum ve haberler yapıyorum. Başta Türkiye dahil olmak üzere Irak, Suriye, Lübnan gibi ülkelerde uzun süreler geçirdim. Son 6 ayda Nepal, Ukrayna, Filistin gibi ülkeleri de gezdim. Özellikle son 3 yıldır da Ukrayna ve Filistin hakkında haberler yapıyorum. Farklı ülkeler ve liderler hakkında haberler ve analizler yapıyorum" dedi.

Makalelerde kullanılan fotoğrafların sorulması üzerine Medin, "Fotoğraf benim tarafımdan çekilmedi, ben bu protestoya katılmamıştım. Fotoğraf aktivistler tarafından çekilmiş bir fotoğraf" dedi.

Avukat ve sanık beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Medin'e 'hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verirken, hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Medin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu olmasından dolayı tahliye edilmeyecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Terör örgütü üyeliğinden tutukluluğu devam eden İsveçli gazeteci hakaretten 11 aya mahkum oldu - Son Dakika

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