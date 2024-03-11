Bakırköy'de tır kazasında hayatını kaybeden ailenin iftar için sosyal tesise gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
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Bakırköy'de tır kazasında hayatını kaybeden ailenin iftar için sosyal tesise gittiği ortaya çıktı

Bakırköy\'de tır kazasında hayatını kaybeden ailenin iftar için sosyal tesise gittiği ortaya çıktı

Bakırköy'de meydana gelen kazada tırın üzerine devrilen otomobilde hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin, Florya Sosyal Tesisleri'ne iftara gitmek için yola çıktıkları ve Çankırılı oldukları öğrenildi. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

11.03.2024 21:45
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Bakırköy'de tırın üzerine devrildiği otomobilde hayatını kaybeden 4 kişilik ailenin sosyal tesise iftara gittikleri öğrenildi.

Bakırköy Yeşilyurt Rauf Orbay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet F. idaresindeki tır, alçak olan köprüye çarpmıştı. Çarpma sonucu tırın dorsesi otomobilin üzerine devrilmişti. Kazada araçta bulunan 4 kişilik aile hayatını kaybederken, tır sürücüsü gözaltına alınmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin Recep Aytekin, Güler Aytekin, Sultan Aytekin ve Merve Aytekin olduğu öğrenildi. Ailenin Florya Sosyal Tesisleri'ne iftara gittiği ve Çankırılı oldukları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de tır kazasında hayatını kaybeden ailenin iftar için sosyal tesise gittiği ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de tır kazasında hayatını kaybeden ailenin iftar için sosyal tesise gittiği ortaya çıktı - Son Dakika
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