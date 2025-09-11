FBI duyurdu: Fotoğraftaki bu adamı bulana 4 milyon TL ödül verilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

FBI duyurdu: Fotoğraftaki bu adamı bulana 4 milyon TL ödül verilecek

FBI duyurdu: Fotoğraftaki bu adamı bulana 4 milyon TL ödül verilecek
11.09.2025 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FBI, ABD Başkanı Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk'ü öldüren saldırganın fotoğrafını yayınlayarak, dün saldırıda kullanıldığı düşünülen silahın ele geçirildiğini ifade etti. Öte yandan FBI, Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilip tutuklanmasına yardımcı olacak bilgileri verenlere 4 milyon liraya kadar ödül verileceğini duyurdu.

ABD'de Başkan Donald Trump'ın tanınmış destekçilerinden sağcı aktivist Charlie Kirk'e dün düzenlenen suikasta ilişkin soruşturma devam ederken, saldırgan henüz yakalanmadı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Utah Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, saldırganının yakalanmasına yönelik faaliyetlere ilişkin bir basın toplantısı düzenlerken, FBI, Kirk suikastı şüphelisinin fotoğraflarını yayınladı.

"SALDIRGAN MERDİVENLERDEN KAMPÜSE GİRİP ÇATIYA ÇIKTI"

Basın toplantısında konuşan Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, ulaştıkları görüntülerden saldırganın kampüse gelişi ve kampüse girişinden hemen önceki hareketlerini takip etmeyi başardıklarını açıkladı. Mason, "Saldırgan, merdivenlerden kampüse girdi, çatıya çıktı, çatının üzerinden ateş açacağı noktaya geçti. Ateş açtıktan sonra binanın diğer tarafına geçtiğini, binadan atlayarak kampüsten kaçıp bir mahalleye girdiğini izleyebildik" dedi.

Bölge sakinleriyle temas kurarak güvenlik kameralarını incelediklerini ve ipucu bulmaya çalıştıklarını ifade eden Mason, "Bu kişiye ait görüntü kayıtlarımız var ancak şu an için bunu yayımlamayacağız. Bu kişiyi teşhis etmek için bazı teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Eğer başarısız olursak medyaya başvuracağız ve bu görüntünün kamuoyu ile paylaşılarak kimliğinin tespit edilmesi için yardım isteyeceğiz. Ancak, şu anda kendi kabiliyetlerimize güveniyoruz" dedi. Dün yaşananların Utah için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Mason, "Elimizdeki her ipucunu değerlendiriyoruz, polis, her soruşturmacı, her yerel kurum kendini bu işe adamış durumda. Kolluk kuvvetlerinden gelen destek muazzam oldu. Tüm imkanlarımızı buna seferber ediyoruz ve saldırganı yakalayacağız" dedi.

FBI duyurdu: Fotoğraftaki bu adamı bulana 4 milyon TL ödül verilecek

"ŞAHIS ÜNİVERSİTE ÇAĞINDA"

Şüphelinin yaşı sayesinde üniversitedeki kalabalık içinde gayet iyi gizlenebildiğini ifade eden Mason, "Şu anda çok fazla ayrıntı açıklamıyoruz, yakında açıklayacağız ama şu an için değil. Ancak şahsın üniversite çağında olduğu görünüyor. Onu takip edebileceğimizden eminiz" dedi.

"SİLAHI ELE GEÇİRDİK"

Basın toplantısında FBI'ın Salt Lake Şehri Saha Ofisi Müdürü Özel Ajan Robert Bohls, dün Charlie Kirk'in trajik bir şekilde öldürülmesinin ardından FBI ajanlarının saldırganı bulmak için ara vermeksizin çalıştığını söyledi. Bohls, "Dün yaşanan saldırıda kullanıldığını düşündüğümüz silahı ele geçirdik. Bu, yüksek güçlü, sürgülü keskin nişancı tüfeği. Saldırganın kaçtığı ormanlık alanda bulundu. FBI laboratuvarı, bu silahı analiz edecek. Soruşturmacılar ayrıca ayak izi, avuç içi izi ve ön kol izleri topladı. Bunlar da incelenecek" dedi.

Saldırının saikinin bilinmediğini ifade eden Bohls, "Tüm ipuçları ve ihbarlar eksiksiz şekilde araştırılıyor. Bu sabah itibarıyla 130'dan fazla ihbar aldık. Halkımıza bunun için teşekkür ediyoruz. FBI, tüm kaynaklarını bu soruşturmaya yönlendirmiş durumda" dedi.

FBI duyurdu: Fotoğraftaki bu adamı bulana 4 milyon TL ödül verilecek

FBI: BULANA 100 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

Öte yandan FBI'dan yapılan açıklamada "Charlie Kirk cinayetinden sorumlu kişi veya kişilerin kimliklerinin tespit edilip tutuklanmasına yardımcı olacak bilgileri verenlere 100 bin dolara kadar (Yaklaşık 4 milyon TL) ödül verilecek" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Savunma, 3-sayfa, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FBI duyurdu: Fotoğraftaki bu adamı bulana 4 milyon TL ödül verilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
500 yıllık okulun duvarlarında ortaya çıkan esrarengiz sembollerin sırrı çözüldü 500 yıllık okulun duvarlarında ortaya çıkan esrarengiz sembollerin sırrı çözüldü
NASA, Mars’ta yaşam izi bulunduğunu açıkladı NASA, Mars'ta yaşam izi bulunduğunu açıkladı
Antrenmanda olmayan Kerem Aktürkoğlu sakat mı Son durum belli oldu Antrenmanda olmayan Kerem Aktürkoğlu sakat mı? Son durum belli oldu
Manchester United’dan ayrılan Christian Eriksen’in yeni adresi Bundesliga Manchester United'dan ayrılan Christian Eriksen'in yeni adresi Bundesliga
Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri’den erken veda Busenaz Sürmeneli ve Elif Güneri'den erken veda
’’Tedesco kumar değil mi’’ sorusuna Ali Koç’tan ilginç yanıt ''Tedesco kumar değil mi?'' sorusuna Ali Koç'tan ilginç yanıt
ABD’li aktivist Charlie Kirk’in vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı ABD'li aktivist Charlie Kirk'in vurulma anı görüntüleri ortaya çıktı
Katar doğruladı Hamas’ın üst düzey ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti Katar doğruladı! Hamas'ın üst düzey ismi İsrail saldırısında hayatını kaybetti
Alkol alırken Porsuk Çayı’na düşen 23 yaşındaki genç kurtarılamadı Alkol alırken Porsuk Çayı'na düşen 23 yaşındaki genç kurtarılamadı

20:26
Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları
Evinde binlerce sentetik hap bulunan 75 yaşındaki şüpheli: Raporum var, ben içiyorum bunları
20:11
Fenerbahçe’ye iki müjdeli haber
Fenerbahçe'ye iki müjdeli haber
19:59
Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı
Plajda kadınların fotoğraflarını çeken şüpheli tutuklandı
19:41
Kartalkaya’da yangın faciasında otel müdürü, ilk önce otel yetkililerini arayarak ’çıkın’ demiş
Kartalkaya'da yangın faciasında otel müdürü, ilk önce otel yetkililerini arayarak 'çıkın' demiş
19:23
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
19:10
Mısır, İsrail’i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur
Mısır, İsrail'i açık açık uyardı: Bize saldırırsanız yıkıcı sonuçları olur
19:00
Adım adım Süper Lig’e Beşiktaş’tan Jota Silva hamlesi
Adım adım Süper Lig'e! Beşiktaş'tan Jota Silva hamlesi
18:58
CHP’li delegeden gündemi sarsacak iddia: 1500 dolar karşılığı Özgür Özel’e oy attım
CHP'li delegeden gündemi sarsacak iddia: 1500 dolar karşılığı Özgür Özel'e oy attım
18:30
Can Holding’e yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4’ü yakalandı
Can Holding'e yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 10 şüpheliden 4'ü yakalandı
18:16
Trump, ABD’ye saldırmayı düşünen ülkeleri açık açık tehdit etti
Trump, ABD'ye saldırmayı düşünen ülkeleri açık açık tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2025 20:58:32. #7.12#
SON DAKİKA: FBI duyurdu: Fotoğraftaki bu adamı bulana 4 milyon TL ödül verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.