Ülkenin gündemini sarsan kreş davası ertelendi

Tekirdağ'daki Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü bünyesinde çalışan ailelerin çocuklarının eğitimi için kurulan ÇOSB Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde geçen yıl Aralık ayında çocuklara şiddet uygulandığı gerekçesiyle velilerin şikayetçi olmasının ardından açılan davada ikinci duruşma görüldü. Mağdur veliler, şiddete ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasından sonra yönetimin "Alın çocuklarınızı gidin" şeklinde konuştuğunu ifade etti.

ÇOCUKLARI DÖVÜP ELLERİNİ ARKADAN BAĞLAYARAK UYUTMUŞLAR

Dosya çerçevesinde Cuma günü 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayan duruşmada kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan T.K. ve kurum müdürü E.Y. sanık olarak ifade verdi. Duruşma hakiminin ve mahkeme savcısının çapraz sorularına zaman zaman çelişkili ifadeler veren kreş idarecilerinin ifadelerine katılmadıklarını belirten veliler, "Keşke çocuklarımızı daha önce anlayıp dinleyebilseydik. Bunun için kendimizi suçlu hissediyoruz. Bizim çocuklarımızın kafalarına vurularak eziyet edilip, elleri arkadan bağlanarak uyutulmaya çalışıldığını biz duymamıza rağmen, idareyle bunu görüşmek istediğimizde her defasında bizlere yalan söyleyerek inkar ettiler. Olayları saklayarak örtbas ettiler. Ne zaman kamera kayıtlarını izlemeye kalksak karşımıza hep idareyi engel olarak gösterdiler. Ta ki polis görüntüleri alıncaya, bir avukatımız bu görüntüleri izleyinceye, bu görüntüler basına yansıyıncaya kadar ÇOSB yönetimi her şeyi güllük gülistanlık gösterdi" dedi.

"ALIN ÇOCUKLARINIZI GİDİN" DEMİŞLER

Olayı araştırdıklarında ise, "Alın çocuklarınızı gidin" cevabıyla karşılaştıklarını söyleyen mağdur veliler, idarecilerden davacı ve şikayetçi olduklarını kaydederken, mahkeme heyetinden dönemin ÇOSB Eski Bölge Müdürü M.Ö. ve İdari İşler Müdürü F.T.'nin de mahkemede dinlenmesini talep etti.

HER ŞEY, ÇOCUĞUN BEBEĞİNİ ELLERİNİ BAĞLAYARAK UYUTMAK İSTEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Kreş davasında ikinci duruşma cuma günü görüldü. Kreşte psikolojik danışman olarak işe başlayan, daha sonra müdür yardımcılığı ve rehber öğretmenlik görevine getirilen T.K. mahkemedeki savunmasında, "17 Ağustos 2022 tarihinde kreşe bir e-mail gelmiş. E-mailde uyku saatinde uyumayan çocukların sınıf öğretmenleri tarafından bağlanması şeklinde yazı vardı. Ancak isim belirtilip belirtilmediğini hatırlamıyorum. Bu maili D. hanım, kurum müdürü E.Y.'ye iletmiş. E. hanım, bana ve sınıf öğretmenlerine bu konu ile ilgili sorular sordu. Sınıf öğretmenleri böyle bir şeyin söz konusu olmadığını söylemişler. Yaklaşık 1 hafta sonra bazı veliler kuruma geldiler. 23 Ağustos'ta akşamüstü saat 17.00'de kreşe gelerek görüşmek istediler. Hangi veli olduğunu hatırlamıyorum. Bu veli, kızıyla evde oyun oynadığında kızı bebeğini uyutuyormuş. Bebeğin ellerini bağlamak istemiş. Annesi de neden böyle yapmak istediğini sorduğunda, 'Öğretmenimiz uyku saatinde uyumayanları böyle uyutuyor ancak ben uyuduğum için benim elimi bağlamıyor' demiş. Veli bunun böyle olup olmadığını sınıf öğretmeni S.'ye sordu. S. de böyle bir şey olmadığını söyledi. E. hanım bu konu ile ilgileneceğini söyledi" dedi.

KURUM MÜDÜRÜ SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Kurum müdürü E.Y.'nin velilere, uyku saatinde herhangi bir bağlanma olayına rastlanılmadığını bildirdiğini kaydeden T.K., "Bunun üzerine yalnız bir veli kamera görüntülerini izlemek istediğini bildirmiş. Üst yönetim yine kabul etmedi. 26 Ağustos tarihinde veliler bölge müdürlüğüne gitmişler. Üst yönetime kamera görüntülerini izlemek istediklerini söylemişler. Üst yönetim bunu kabul etmemiş. Üst yönetim ile veliler arasında tartışma geçmiş. Bölge müdürünün avukatı bu velilerin çocuklarının kreşle bağlantısının kesildiğine dair noterden yazı göndermiş. 27 Ağustos sabahı polisler bilgi işleme gelerek kamera görüntülerini izlemişler. Polis memurlarının yanında idari işler müdürü F.T. varmış. Kamera görüntülerinde 2 hafta geriye dönük görüntüleri polisler izlemiş. Polisler herhangi bir suç unsuruna rastlamamışlar.

Aynı günün akşamüzeri polisler beni, E. hocayı ve öğretmenler S. ve B.'nin ifade vermek için karakola çağırdılar. Herhangi bir suç unsuru görseydim gerekli mercilere bildirirdim. Yaklaşık iki yıl önce bir öğretmenin öğrenciye kötü muamelede bulunması ile alakalı veliye bildirim yapmıştım" diyerek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

ÖĞRENCİLERİN KURUMLA İLİŞİĞİNİ KESTİLER

Kreşin bir yönetim kurulu olduğunu, başkanının M.Ö. olduğunu, kendisinin ise ve yönetim kurulu üyesi olduğunu kaydeden Kurum Müdürü E.Y. "Yönetim kurulu kararı ile öğrencilerin ilişiği kesilmiştir. Üst yönetim karar aldığı için ben bu karara uymak zorunda kalarak bu karara imza attım. Benim bir üstüm bölge müdürü M.Ö.'dür. Benim çocuğum da kreşte. Olumsuz bir durum görmüş olsaydım bir veli olarak suç duyurusunda bulunurdum. Kreş 1 yıl önce kapandı. Yönetimin bize karşı herhangi bir baskısına şahit olmadım" dedi.

Duruşmada mağdur öğrencilerin velileri de dinlendi. Mağdur ailelere çocuklarının şiddete maruz kaldıklarını ifade ederek şikayetçi olduklarını dile getirdi. Sanıkları ve müşteki sıfatıyla velileri dinleyen mahkeme, dosyadaki CD'nin gelecek celse mahkeme huzurunda izlenmesine, M.Ö. ve F.T.'nin tanık olarak dinlenmesi konusunu gelecek celse değerlendirilmesine karar vererek duruşmayı 10 Mayıs 2024 tarihine erteledi.