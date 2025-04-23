İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda meydana gelen depremler, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Depremin ardından İstanbullular sokaklara döküldü.
"Sefo" olarak bilinen ünlü rapçi Seyfullah Sağır da depreme evinde yakalanan vatandaşlardan biri oldu. Evine yerleştirdiği güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Sefo'nun, sarsıntı sırasında yaşadığı panik ve hızla dışarı çıkmaya çalıştığı anlar görüldü.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü rapçi, "Asla soğukkanlı davranamayacağım. Yıllardır en büyük korkum deprem. Bir şey olur da bana ulaşamazsanız, don atlet sokaktayımdır" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Ünlü rapçi Sefo depremden şort ve atletiyle kaçtı - Son Dakika
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