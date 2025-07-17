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Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
17.07.2025 14:27
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Yangında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
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Ankara'da 26 katlı rezidansta çıkan yangında 3 kişi öldü, 27 kişi dumandan etkilendi. 9 kişi gözaltında.

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi'nde 12 Temmuz Cumartesi saat 22.00 sıralarında çıkan yangında Muharrem Çetinkaya (63), Hüsniye Çelik Şahin (33) ve henüz 3,5 aylık bebek Aras Şahin hayatını kaybetti.

'Hayata değer' sloganıyla tanıtılan rezidans 1'i bebek 3 kişiye mezar oldu
Yangında hayatını kaybeden anne ve 3.5 aylık bebeği

REZİDANS "HAYATA DEĞER" SLOGANIYLA TANITILMIŞ

3 kişiye mezar olan rezidansın geçmişte "Hayata Değer" sloganıyla tanıtıldığı, daire fiyatlarının ise 13-20 milyon TL arasında değiştiği öğrenildi. Facia sonrası kamuoyunda "Hayata değer denilen bina, 3 kişiye mezar oldu" yorumları yapılırken, gözler hem müteahhit firmaya hem de yapı denetim süreçlerine çevrildi.

'Hayata değer' sloganıyla tanıtılan rezidans 1'i bebek 3 kişiye mezar oldu

SİTE SAKİNLERİ TEDİGRİN: BİZ DE KORKUYORUZ

Yangın sırasında karşı blokta bulunan Sıla Bensugül, "O gece buradaydım. Bildiğiniz can pazarıydı, insanlar 'Bizi de kurtarın' diye bağırıyordu. Çok kötü bir görüntü vardı. Ne yapacağımızı bilemedik, şoktaydık. Güvenliğimizi kaybettik. Bir anne ve bir bebeği kaybettik. Kaybımız az gibi görünse de üzüntümüz çok büyük. Şimdi biz de korkuyoruz çünkü bizim binada da yangın alarmlarının çalışmadığını biliyorum. Aynı sorun bizde de olabilir diye endişeliyiz" dedi.

'Hayata değer' sloganıyla tanıtılan rezidans 1'i bebek 3 kişiye mezar oldu

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Yangının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde yapılan inceleme ve bilirkişi raporları doğrultusunda, aralarında yapı müteahhitleri, yapı denetim şefi, şantiye yetkilisi ve kooperatif yöneticisinin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden müteahhitler B.Ş. ve K.D. ile şantiye şefi İ.K. tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler hakkında ise işlemler devam ediyor.

YANGINDA ÖLEN ANNE VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi memleketleri Kahramanmaraş'a getirilen anne ve oğlu için Onikişubat ilçesindeki Serintepe Camii'nde bugün öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende anne ve bebeğinin cenazesi dualar eşliğinde Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'Hayata değer' sloganıyla tanıtılan rezidans 1'i bebek 3 kişiye mezar oldu

"HERKESE İYİLİK YAPARDI VE İYİLİKLE GİTTİ"

Öğretmen olan kardeşinin iyilik abidesi olduğunu ifade eden ağabey Yemliha Çelik, "Herkese iyilik yapardı ve iyilikle gitti. Yakınları arkadaşları çok büyük acı ve trajedi içindeyiz. Bir haftamız çok kötü geçti. Çok iyi bir insandı. Bir kez bile gören 'ne kadar tatlı bir insandı' diyor. Üniversitede herkese koşar iyilik yapardı, kendisinin bir anne olarak dünyaya geldiğini söyleyerek herkese anne olarak davrandığını söylerdi. Her zaman yanımdaydı. Biz uzun zamandır Ankara'da bir aradaydık. Çok güzel bir insan bu dünyadan gitti ama içimiz huzurlu tertemiz gittiler ve iyilikle gittiler. Ben evdeyken birden başım döndü ve biz birbirimize çok yakındık. İnsanlar sevdiğini yaşadığı ızdırabı duyar. Öyle oldum irkildim olay olduğunda. Biz adaletten gerekli çalışmaların yapılmasını bekliyoruz. Olayın tümüyle açıklığa kavuşmasını bekliyoruz. İhmaller nedeniyle acılar yaşıyoruz. Kıymetli insanlarımız vefat ediyor. Biz bunun peşini bırakmayacağız" dedi.

"CENAZEYİ BEKLETMEMİZİN SEBEBİ EŞİNİN İSTEĞİYDİ"

Enişte Ahmet Menekşe ise, "Cenazeyi bekletmemizin sebebi eşi Mustafa'nın isteğiydi. Cenazeye katılmak ve bir kez görmek istedi. Fakat onun durumunun da ciddiyetini koruduğu söylendi ve biz de defin işlemlerine başladık. Kendisinin içi parçalandı Allah kimseye acılar göstermesin" diye konuştu.

'Hayata değer' sloganıyla tanıtılan rezidans 1'i bebek 3 kişiye mezar oldu

ELEKTRİK TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER STANDARDA UYGUN DEĞİL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlenmişti. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olmasının, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden olduğu anlaşılmıştı.

Yetkililer, binadaki yangın söndürme sisteminde su bulunmaması nedeniyle alevlerin koridorlarda ilerlemeye devam ettiğini ve söndürme müdahalesinin geciktiğini tespit etmişti.

Kaynak: İHA

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