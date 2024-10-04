Yasa Dışı Suçlarla Mücadele: 115 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Yasa Dışı Suçlarla Mücadele: 115 Şüpheli Yakalandı

19 ilde 'Siberağ-9' operasyonunda 115 şüpheli yakalandı, 36 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.

04.10.2024 08:17
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik son 4 gün içinde düzenlenen "Siberağ-9" operasyonlarında 115 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 19 ilde son 4 gün içinde yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik "Siberağ-9" operasyonları düzenlendi. İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Giresun, Sivas, Mardin, Osmaniye, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Mersin, Kırşehir, Batman, İzmir, Samsun, Diyarbakır, Çorum, Konya, Adıyaman, Nevşehir, Kocaeli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 115 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 17'si tutuklanırken 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 96 şüphelinin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca operasyonlar sonucu 36 milyon Türk lirası değerinde, 3 adet ev, 3 adet araca Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca satılamaz/devredilemez şerhi konuldu. Çok sayıda dijital materyale de el konuldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yasa Dışı Suçlarla Mücadele: 115 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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