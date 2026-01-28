Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Başkanı Karalar: "Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Baki Nugay'ın çelişkili ifadelerinden dolayı buradayım" - Son Dakika
Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Başkanı Karalar: "Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Baki Nugay'ın çelişkili ifadelerinden dolayı buradayım"

28.01.2026 16:42
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, suç örgütü davasında etkin pişmanlıktan faydalanan Baki Nugay'ın çelişkili ifadelerine dayanarak uzun süre tutuklu kaldığını ve suçlamaların asılsız olduğunu belirtti. Karalar, görevde olduğu dönemde belediyenin mali durumu hakkında da bilgi verdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar savunma yaptı. Karalar "Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Baki Nugay'ın çelişkili ifadelerinden dolayı buradayım. 7 aydır tutukluyum. 8. aya gireceğiz, bunu kabul etmek mümkün değil. Ben yargılanmaktan korkan bir insan değilim. Evim, makamım didik didik arandı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı" dedi.

Zeydan Karalar savunma yaptı. İddianamede, Zeydan Karalar'ın Seyhan Belediye Başkanı olduğu dönemde temizlik işleri ihalesini alan Baki Nugay'ın verdiği ifadeye yer verilmişti. Baki Nugay ifadesinde Seyhan Belediyesi'nde ihalelere katıldıklarını, temizlik işlerine ilişkin ihaleleri firmasının aldığını belirterek, "İhaleler kapsamında hak ediş ödemelerini almakta zorlandım. o dönem Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bizzat ben görüştüm. Zeydan Karalar bana düzenli ödeme alabilmemiz için her ay belli bir miktarın kendilerine ödenmesi gerektiğini ve bu süreci temizlik işleri müdürü Özcan Zenger ile yürütmemiz gerektiğini belirtti. Talebini kabul etmememiz halinde ödemelerimizi geciktireceklerini biliyordum. Teklifini kabul etmek zorunda kaldım" demişti.

"Ablamın yaptığı börekleri yiyemeden gözaltına alındım"

Karalar, savunmasında belediye başkanı olduğunda belediyenin "batmış" halde olduğunu, pandemi ve depreme rağmen mali disiplini sağlayarak önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Zeydan Karalar herkesi kucaklayan tavrı ile sevilen takdir edilen biri haline geldi. Zeydan Karalar karşınızda bugün yargılanıyor. Borçların önemli bir bölümü önceki belediyeden gelmiş durumda. Belediye başkanlarının ihale alıp vermede bir rolleri yok. İsnat edilen suç 2019 seçimlerinden önce. 2019'dan sonraki dosyaya ben neden dahilim? Ben Adanalıyım Silivri'de ne işim var? Aziz İhsan Aktaş etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye ediliyor. Baki Nugay da hemen ardından ifade veriyor. Benim bir şeyden haberim yok ablamı görmek için İstanbul'daydım. Polisler kapıya dayandı. Hayatımda böyle bir şey beklemiyordum. Ablamın yaptığı börekleri yiyemeden alındım. Ben aslında bana ne soracaklarını emniyette öğrendim. Seyhan Belediyesi'nde 2014-2019 arasında biraz borç aldık ama kısa sürede çözdük. Hiçbir yükleniciyi mağdur etmedik. Seyhan Belediyesi'nin bütün resmi belgelerini istedik ödemelere dair. Hak ediş ödemelerinin çok düzenli yapıldığını gördük ve mahkemeye sunduk. 'Ben ödemelerimi alamıyordum almak için Zeydan Karalar'a gittim' demişler. Ödemeler düzenli yapılıyordu. Hayatın olağan akışına aykırı. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Baki Nugay'ın çelişkili ifadelerinden dolayı buradayım. 7 aydır tutukluyum. 8. aya gireceğiz, bunu kabul etmek mümkün değil. Ben yargılanmaktan korkan bir insan değilim. Evim, makamım didik didik arandı. Herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Hayatım boyunca doğruluktan ayrılmamış biriyim. Beni sahiplenen Adanalı kardeşlerimden ayrıyım. Suçsuzluğum apaçık ortadadır. Baki Nugay ile hak edişler konusunda bir görüşmem olmadı. Bu firma bizden önceki dönemden bize kalan firma. Belediye başkanı olduğum dönemden itibaren ödemeler çok düzenli yapıldı. Ödemeler düzenli yapılmış niçin gelsin benden para istesin. Ödemeler düzenli yapılıyordu" dedi.

Mahkeme başkanı Karalar'ın savunmasının ardından duruşma salonunda görüntü çekildiğini söyledi. Görüntüler nedeniyle mahkeme başkanı tarafından bundan sonraki celselere izleyici alınmayacağı belirtildi. Avukatların görüntü çekilmesi olayının tekrarı olmayacağına dair söz vermesinin ardından mahkeme başkanı izleyici alınacağını ancak durumun tekrarı olması halinde bir daha izleyici alınmayacağını belirtti. Duruşma sanık savunmaları ile devam edilmek üzere yarına ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeydan Karalar, 3. Sayfa, Karalar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Başkanı Karalar: 'Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Baki Nugay'ın çelişkili ifadelerinden dolayı buradayım' - Son Dakika

SON DAKİKA: Görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Başkanı Karalar: "Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen Baki Nugay'ın çelişkili ifadelerinden dolayı buradayım" - Son Dakika
