Zonguldak'a Giden Aile Kaza Kurbanı Oldu
Zonguldak'a Giden Aile Kaza Kurbanı Oldu

Zonguldak\'a Giden Aile Kaza Kurbanı Oldu
06.09.2025 14:42
Zonguldak'a üniversite kaydı için giden aile, Eflani'de kaza geçirdi; üç kişi hayatını kaybetti.

Karabük'ün Eflani ilçesinde Eflani- Daday kara yolu Kababayır geçidi mevkiinde 4 Eylül'de yürek yakan bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Daday istikametinde seyir halinde olan Yaşar Yarış (44) idaresindeki 19 DU 827 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Mustafa Oğuz (43) yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev alırken, kazada sürücü Mustafa Oğuz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Yusuf Oğuz (15), Ömer Faruk Oğuz (10), Nezahat Oğuz (39) ile diğer otomobilde bulunan Halil Yarış (18) yaralanırken, diğer otomobil sürücüsü Yaşar Yarış, kızı Zeynep Yarış (16) ve Yaşar Yarış'ın annesi Zeynep Yarış (64) hayatını kaybetti.

Durumu ağır olan ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Mustafa Oğuz tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÜNİVERSİTE KAYDI İÇİN YOLA ÇIKMIŞLAR

Yaşar Yarış, oğlu Halil Yarış'ı üniversiteye kaydetmek için yanında annesi Zeynep Yarış ve kızı Zeynep Yarış ile birlikte Çorum'dan yola çıktıkları ve dönüş yolunda kaza geçirdikleri belirlendi.

Kazada otomobil içinde sıkışarak çıkan yangın sonucu yanarak hayatını kaybeden Yaşar Yarış, Zeynep Yarış ve Zeynep Yarış'ın cansız bedenleri otopsi ve DNA testi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsi incelemesinin ardından cenazeler acılı aileye teslim edildi.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Çorum'un Merkez ilçesi Kumçelteği köyüne getirilen Yaşar Yarış, Zeynep Yarış ve Zeynep Yarış'ın cenazeleri öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Babaanne, oğlu ve torununun cenaze namazları tabutları yan yana koyularak kırıldı. Cenaze namazına katılan ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaynak: İHA

