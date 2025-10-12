2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu - Son Dakika
Dünya

2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu

2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu
12.10.2025 15:31
2 ülke arabuluculuk yaptı, Afganistan-Pakistan çatışması durduruldu
Afganistan ile Pakistan arasında yaşanan çatışmalarda onlarca asker hayatını kaybederken, çok sayıda askeri üs de kullanılamaz hale geldi. Afganistan, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu açıklarken Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari, Afganistan yönetimini, topraklarında faaliyet gösterdiğini belirttiği "terör unsurlarına karşı somut adım atmaya" çağırdı.

Afganistan'ın Pakistan sınırındaki Paktiya vilayetinde iki ülke sınır güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi. Kabil merkezli Tolo News'ün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı haberine göre, Paktiya'nın Pakistan sınır hattına yakın birçok bölgesinde Afgan ve Pakistan sınır güçleri arasında çatışma yaşandı.

Güvenlik kaynakları, Afganistan güçlerinin iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı yakınlarındaki Pakistan üslerini hedef aldığını ve saldırıların Pakistan'ın hava operasyonlarına misilleme niteliğinde olduğunu bildirdi. Kaynaklar, söz konusu üslerden bazılarının ele geçirildiğini aktarırken, çatışmalarda 12 Pakistan askerinin de öldüğünü öne sürdü. Bölge sakinleri, eyaletin Dand-e Patan bölgesinde çıkan çatışmalar nedeniyle sivillerin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

İslamabad merkezli Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan güvenlik yetkilileri, ordunun saldırılara "derhal ve güçlü" şekilde karşılık verdiğini, Afgan tarafına ait birçok üs ile militan mevzilerinin ağır hasar aldığını aktardı. Yetkililer, Pakistan ordusunun topçu, tank, hafif ve ağır silahlarla karşılık verdiğini ve operasyonlarda insansız hava araçlarının (İHA) da kullanıldığını kaydetti.

PAKİSTAN 19 KARAKOLU ELE GEÇİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Pakistan devlet televizyonu PTV News, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Pakistan ordusunun Afganistan'a ait 19 karakolu ele geçirdiğini öne sürdü. Ele geçirilen karakollarda bulunanların öldürüldüğü, Afganistan güçlerinin bazı karakolları terk edip kaçtığı bazılarında ise yangın çıktığı iddia edildi. Pakistan yerel kaynaklarına göre, Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham Sınır Kapısı, gece boyunca çeşitli yerlerde çıkan çatışmaların ardından kapatıldı.

AFGANİSTAN "MİSİLLEME OPERASYONUNUN" DURDUĞUNU BELİRTTİ

Afganistan tarafı, sınır kapısını yolcu geçişlerine, transit trafiğe ve mültecilere kapattığını doğruladı. Tolo News'e konuşan kaynaklar, Pakistan tarafından yapılan havan mermisi atışlarının, Paktiya vilayetinin Aryoub Zazi bölgesi ile Angoor Adda bölgesinde hala sürdüğünü belirtti. Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı yürütülen "misilleme ve başarılı operasyonların gece yarısı itibarıyla durdurulduğunu" ancak ülkenin topraklarını kararlılıkla savunmaya hazır olduklarını yineledi.

AFGANİSTAN 58 PAKİSTANLI ASKERİ ÖLDÜRDÜKLERİNİ SAVUNDU

Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid, yaptığı basın açıklamasında, Pakistan sınırında yaşanan çatışmada 58 Pakistan askerinin öldüğünü, 30 askerin yaralandığını öne sürdü.

KATAR VE SUUDİ ARABİSTAN ARABULUCULUK YAPTI

Afganistan tarafından ise 20'den fazla kişinin öldüğünü veya yaralandığını açıklayan Mücahid, çatışmaların Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğunun ardından durdurulduğunu söyledi.

Mücahid, Pakistan tarafında dün gece düzenlenen operasyonların ardından çok sayıda silah ve teçhizatın Afgan sınır muhafızlarının eline geçtiğini iddia etti. Öte yandan hem Pakistan hem de Afganistan birbirini sivillere ateş açmakla suçladı.

PAKİSTANLI YETKİLİLER GELİŞMELERİ DEĞERLENDİRDİ

Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, Afganistan yönetimini, topraklarında faaliyet gösterdiğini belirttiği "terör unsurlarına karşı somut adım atmaya" çağırdı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de açıklamasında, her türlü provokasyona karşı güçlü şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Şerif, Pakistan'ın "Afganistan'a, bazı terör unsurlarının Afgan topraklarını kullanarak Pakistan'a saldırılar düzenlediğine dair bilgileri defalarca ilettiğini" belirtti. Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar???????, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Afganistan sınırında yaşanan gelişmelerden derin endişe duyduğunu kaydetti.

Dar, Pakistan'ın çatışmalarda Afganistan altyapısını hedef aldığını, sivil kayıpları önlemek için ihtiyatlı davrandıklarını ve sivilleri hedef almadıklarını belirtti. Topraklarını korumak için gerekli önlemleri alacaklarını ifade eden Dar, Pakistan-Afganistan ilişkilerini bozmak isteyen unsurlara karşı "somut önlemler almasını" talep etti.

AFGANİSTAN-PAKİSTAN GERİLİMİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 9 Ekim'de patlama sesinin duyulduğu bildirilmişti. Pakistan'a ait savaş uçaklarının Afganistan'ın Paktiya vilayetinin Margha bölgesine hava saldırısı düzenlediği öne sürülmüştü.

Ardından Afganistan yönetimi, Margha ve başkent Kabil'de meydana gelen patlamalarla ilgili Pakistan'ı suçlamıştı. Pakistan ise hava saldırısı iddiasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Suudi Arabistan, Afganistan, Politika, Pakistan, Terör, Katar, Dünya, Son Dakika

