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200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı - Son Dakika

200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı

30.09.2021 10:51
200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı, System.String[]

Bugüne kadar 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez kendini Sırbistan'da gösterdi. Baş ağrısı, mide bulantısı ve çınlama sesleri gibi etkilerin görüldüğü CIA ajanı ülkesine geri gönderilirken, gelişmeyi yorumlayan uzmanlardan biri "Son 60-90 günde birden fazla rapor edilen vaka oldu. Bunlar güvenilir ve geçerli sağlık raporları" dedi.

ABD'li diplomatlar ve CIA ajanları arasında hızla yayılan ve gizemli hastalık olarak adlandırılan 'Havana sendromu' vakalarına bir yenisi daha eklendi.

BAĞ AĞRISI, MİDE BULANTISI GİBİ SEMPTOMLAR ORTAYA ÇIKTI

Avusturya, Almanya, Hindistan ve Vietnam'ın ardından bu kez Sırbistan'da bir CIA ajanında Havana sendromu görüldü. Direkt enerji saldırı sonucu olduğuna inanılan durum sonrası ismi açıklanmayan ajanda, baş ağrıları, mide bulantısı, çınlama sesleri gibi semptomlar ortaya çıktı. Durumun tespit edilmesi üzerine CIA ajanı ülkesine geri gönderildi.

"GÜVENLİ VE GEÇERLİ SAĞLIK RAPORLARI"

Bugüne dek 200'den fazla ABD'li yetkilide ortaya çıkan sendromu yorumlayan Georgetown Üniversitesi'nden nöroloji uzmanı Prof. Dr. James Giordano, "Son 60-90 günde birden fazla rapor edilen vaka oldu. Bunlar güvenilir ve geçerli sağlık raporları" ifadelerini kullandı.

ÜLKEDE TARTIŞMA YARATTI

Denizaşırı ülkelerdeki ABD'li yetkililerde ortaya çıkan bu durum ülkede tartışma yaratırken, Kongre'den Havana sendromu geçiren kişilerin tedavisi için bütçe ayrılmasına yönelik karar geçtiğimiz hafta çıktı.

200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı

HAVANA SENDROMU NEDİR?

İlk olarak 2016 ile 2018 yılları arasında Küba ve Çin'de 40 ABD'li diplomatın yakalandığı gizemli rahatsızlığa 'Havana sendromu' adı verilmişti. 2017 yılında Küba'da görev yapan diplomatlarda görülen ve 'Havana sendromu' olarak adlandırılan rahatsızlığa, son zamanlarda ABD topraklarında da rastlandı. Hatta 2017 yılında ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 personelde de benzer şikâyetler görülmüş, bu şikâyetlerin ardından Washington yönetimi de Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü görevlerinden geri çekmişti.

HAVANA SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELER?

En çok merak edilen noktalardan biri de bu hastalığın belirtilerinin ne olduğu yönünde. Bugüne kadar Havana sendromuna yakalananlar kulak ağrısı, şiddetli baş ağrısı, yüksek düzeyli sesler duyma, baş dönmesi, görme ve hafıza sorunları gibi şikâyetlerde bulundular.

VAKALAR ARTIYOR

Yıllar önce birçok tartışmaya sebep olan gizemli hastalık yeniden geri döndü. Koronavirüs salgını derdimiz bitmezmiş gibi derdimize bir yenisi daha eklendi. ABD'de özellikle diplomatlar ve Savunma Bakanlığı yetkilileri arasında yayılan beyni etkileyen Havana sendromunun 130 kişide tespit edildiği ortaya çıktı.

Guardian'ın haberine göre, Aralık 2020'den bu yana denizaşırı ülkelerde görev yapan üç CIA yetkilisi, ciddi semptomlar göstermeleri üzerine Washington'daki Walter Reed Askeri Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Guardian'ın aktardığı raporda,ABD'li yetkililerin doğruladığı vakaların daha önce bilinenden 70 vaka daha fazla olduğu belirtildi.

200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı - Son Dakika Dünya


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