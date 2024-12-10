2024 Nobel Ödülleri sahiplerine verildi

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İsveç'in başkenti Stockholm'de 2024 Nobel Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Stockholm Konser Evi'nde (Konsert Huset) düzenlenen törene, İsveç Kraliyet ailesi, Başbakan Ulf Kristersson, bakanlar, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, parti temsilcileri, yabancı ülke temsilcileri ile ödül sahiplerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

ACEMOĞLU'NA EKONOMİ ÖDÜLÜ

Eylülde açıklanan ödüller, İsveç Kralı 16. Carl Gustav tarafından sahiplerine takdim edildi. Ekonomi ödülünü Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson, fizik ödülünü John Hopfield ve Geoffrey Hinton, kimya ödülünü David Bake, Demis Hassabis ve John Jumper, tıp ödülünü Victor Ambros ve Gary Ruvkun, edebiyat ödülünü de Han Kang aldı.

ACEMOĞLU: HAYATIMIN EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİ

Nobel ödülünü aldıktan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Acemoğlu, haytanın en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, "Özellikle ailemle birlikte olmak beni daha mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Nobel ödülünü kazananlara birer diploma, nobel madalyası ve yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar para verildi. Öte yandan 2024 Nobel Barış Ödülü, dünyanın "nükleer silahlardan arındırılması" alanındaki çalışmalarından dolayı Japon kuruluş Nihon Hidankyo'ya, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen törenle verildi.

DARON ACEMOĞLU KİMDİR?

Daron Acemoğlu 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlköğrenimini İstanbul Kadıköy'deki Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulu'nda tamamladıktan sonra 1986'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu.

İngiltere'nin York Üniversitesinde ise lisans eğitimini tamamladı. London School of Economist okulunda öğretmenlik yapan Daron Acemoğlu, 2000 yılında ise profesörlüğünü aldı.

Daron Acemoğlu, 1993 yılından beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde (MIT) akademik kariyerine devam ederken, 2000 yılında ekonomi profesörü unvanını aldı.

Acemoğlu, siyasal ekonomi, ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme, gelir ve ücret dengesi eşitsizliği, çalışma ekonomisi, iktisat teorisi ve beşeri sermaye ve eğitim konularında çalışmalar yapıyor.