25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

09.02.2026 08:58
ABD Başkanı Donald Trump'ın adının Epstein dosyalarında geçtiği iddiaları Washington'da siyasi tansiyonu yükseltti. Kulislerde ve medyada "siyasi deprem", "Beyaz Saray'da gerilim" söylemleri öne çıkarken, pazartesi sabahı başkentte tek bir soru konuşuluyor: ABD Anayasası'nın 25. Maddesi gündeme gelir mi, Epstein dosyaları Trump için "son günler" tartışmasını tetikler mi?

ABD Başkanı Donald Trump, adı Jeffrey Epstein ile bağlantılı yayımlanan dosyalarda geçmesi nedeniyle dış basında yoğun tartışma konusu oldu. Washington kulislerinde ve medya çevrelerinde "siyasi deprem", " Beyaz Saray'da gerilim" ve 25. Madde spekülasyonları gündeme gelirken, dış basında yer alan analizler olayın siyaset sahnesindeki etkilerini mercek altına alıyor.

TRUMP'IN ADI YÜZLERCE KEZ GEÇİYOR

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein'a ilişkin milyonlarca belgeyi kamuoyuna açtı. Bu yeni dosya setinde, Donald Trump'ın adı yüzlerce kez geçiyor; ancak bu isim geçişleri otomatik olarak suçlamayı kanıtlamıyor. Trump'a ait olduğu iddia edilen bilgiler arasında FBI'a gelen ihbar e-postaları ve bazı iddialar bulunuyor; fakat bu ifadeler henüz yasal bir soruşturma veya suçlamaya dönüşmedi.

"BANA KOMPLO KURDULAR"

Trump, yeni dosyalarla bağlantılı olarak sosyal medya üzerinden sert bir karşı tepki verdi ve Epstein ile eski yazar Michael Wolff'un "onun siyaseten zarar vermek için komplo kurduklarını" öne sürdü. Trump iddiaları reddetti ve ilişkisinin geçmişte bittiğini savundu. Bu açıklama, Trump'ın adının anıldığı dosyaların siyasi bir saldırı aracı olduğunu ileri süren görüşlerle paralel ilerliyor. Trump destekçileri de bu gelişmeleri "Demokratlar'ın Trump'ı zayıflatma stratejisi" olarak yorumlayan söylemlere yer veriyor.

25. MADDE TARTIŞMASI BAŞLADI

Sosyal medyada ve bazı yorumcular tarafından 25. Madde tartışması da açıldı. ABD Anayasası'nın 25. Maddesi, başkanın görevini yerine getirememesi halinde devreye giriyor ve tarihte çok nadiren tartışıldı. Bu spekülasyonlar, Trump'ın Epstein dosyalarına adıyla sıkça anılmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak dış basında yayımlanan haberlerde bu maddenin gerçekçi veya yakın bir olasılık olduğuna dair hiçbir somut kanıt yer almıyor; uzmanlar bu tür iddiaların siyasi panik yaratmaya dönük yorumlar olduğunu belirtiyor.

TRUMP HAYLİ ZOR DURUMDA

Washington'da medya ve kulislerde tartışma sıcaklığını korurken belgelere adının geçmesi Trump'ı hukuken zor durumda bırakmadı. Trump adı geçen dosyaların kamuoyuna açılmasını sağlayan yasayı da imzalamıştı ve bunun siyaset üzerindeki etkisi halen analiz ediliyor.

25. MADDE NEYİ DÜZENLER?

1. Bölüm – Başkanın görevden ayrılması veya ölümü

Başkan ölür, istifa eder ya da görevden alınırsa, başkan yardımcısı otomatik olarak başkan olur.

2. Bölüm – Başkan yardımcılığı boşalırsa

Başkan yardımcılığı boşalırsa, başkan yeni bir aday gösterir; Temsilciler Meclisi ve Senato'nun onayıyla bu kişi başkan yardımcısı olur.

3. Bölüm – Başkan geçici olarak görevini devrederse

Başkan, kendi isteğiyle görevini yapamayacağını yazılı olarak bildirirse, başkan yardımcısı geçici olarak yetkileri devralır.

(Bu madde genelde ameliyat gibi sağlık durumlarında kullanıldı.)

4. Bölüm – En tartışmalı kısım

Başkan görevini yapamayacak durumdaysa ancak bunu kabul etmiyorsa: Başkan yardımcısı ve kabinenin çoğunluğu, Kongre'ye yazılı bildirim yapar, Başkan yardımcısı "vekil başkan" olur. Başkan itiraz ederse süreç Kongre'ye gider. Kongre'nin üçte iki çoğunluğu başkanın görev yapamaz olduğuna karar verirse yetki devri devam eder.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Beyaz Saray, Washington, Politika, Deprem, Dünya, Son Dakika

