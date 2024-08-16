Abbas\'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı

Dünya

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeref konuğu olarak milletvekillerine seslendi. Buradan İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili tüm dünyaya mesajlar veren Abbas'ın kullandığı bazı ifadeler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da ayakta alkışlandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Meclis kürsüsünden dünyaya seslendiği olağanüstü toplantı nedeniyle TBMM'de ve çevresinde yoğun güvenlik önemleri alındı. Genel Kurul Salonu'nda K-9 köpekleriyle bomba araması yapıldı.

ERBAKAN VE HANİYE'NİN FOTOĞRAFI YAN YANA

Vekiller için Genel Kurul'da tüm koltuklara TBMM Başkanlığı'nca özel olarak hazırlattırılan, üzerinde Filistin ve Türkiye bayrakları olan atkılar konuldu. Öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin fotoğrafı, kırmızı karanfilli bir çerçeve içinde AK Parti grubunun ön sırasına konuldu. Saadet Partisi (SP) vekillerinin oturduğu sıralarda ise Haniye ile Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı dikkati çekti. Bazı AK Partili vekiller İsrail'in Gazze saldırılarını gösteren pankartlar açtı.

ÖZGÜR ÖZEL KATILAMADI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bizzat yönettiği oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi locasından izlerken, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, DEM Parti eş başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Abbas'ın konuşmasını salonda takip etti. CHP lideri Özgür Özel ise ayağındaki kırık nedeniyle oturuma katılamadı.

ERDOĞAN'IN AYAKTA ALKIŞLADIĞI SÖZLER

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ eşliğinde salona giren Abbas'ı da tüm milletvekilleri 1 dakika 7 saniye boyunca ayakta alkışlarla karşıladı. 45 dakika süren konuşması sırasında Abbas'ın sözleri 29 kez, vekillerin çoğunun ayağa kalkarak yaptığı alkışlarla kesildi. Erdoğan, Abbas salona girdiğinde ve konuşmasını bitirdiğinde vekillerle birlikte ayakta alkışlara eşlik etti. Erdoğan'ın, Abbas'ın konuşması sırasında kullandığı "Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir" ve " Kudüs'e, ebedi başkentimize de gideceğim" ifadelerinin ardından da ayağa kalkarak alkışladığı görüldü. Abbas'ın hitabının ardından Erdoğan, Kurtulmuş ve Abbas, Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleriyle birlikte kısa bir görüşme gerçekleştirdi.