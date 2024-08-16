Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı - Son Dakika
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Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle geldiği Türkiye'den dünyaya çarpıcı mesajlar verdi. Yakın zamanda Gazze'ye gideceğini ifade eden Abbas'ın ''Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir'' ve ''Kudüs'e, ebedi başkentimize de gideceğim'' şeklindeki sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da ayakta alkışlandı.

16.08.2024 10:11
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şeref konuğu olarak milletvekillerine seslendi. Buradan İsrail'in Gazze'deki katliamıyla ilgili tüm dünyaya mesajlar veren Abbas'ın kullandığı bazı ifadeler Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da ayakta alkışlandı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Meclis kürsüsünden dünyaya seslendiği olağanüstü toplantı nedeniyle TBMM'de ve çevresinde yoğun güvenlik önemleri alındı. Genel Kurul Salonu'nda K-9 köpekleriyle bomba araması yapıldı.

Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı

ERBAKAN VE HANİYE'NİN FOTOĞRAFI YAN YANA

Vekiller için Genel Kurul'da tüm koltuklara TBMM Başkanlığı'nca özel olarak hazırlattırılan, üzerinde Filistin ve Türkiye bayrakları olan atkılar konuldu. Öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye'nin fotoğrafı, kırmızı karanfilli bir çerçeve içinde AK Parti grubunun ön sırasına konuldu. Saadet Partisi (SP) vekillerinin oturduğu sıralarda ise Haniye ile Necmettin Erbakan'ın fotoğrafı dikkati çekti. Bazı AK Partili vekiller İsrail'in Gazze saldırılarını gösteren pankartlar açtı.

Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı

ÖZGÜR ÖZEL KATILAMADI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bizzat yönettiği oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi locasından izlerken, MHP lideri Devlet Bahçeli, İYİ Parti lideri Musavat Dervişoğlu, DEM Parti eş başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, Abbas'ın konuşmasını salonda takip etti. CHP lideri Özgür Özel ise ayağındaki kırık nedeniyle oturuma katılamadı.

Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı

ERDOĞAN'IN AYAKTA ALKIŞLADIĞI SÖZLER

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmıştı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ eşliğinde salona giren Abbas'ı da tüm milletvekilleri 1 dakika 7 saniye boyunca ayakta alkışlarla karşıladı. 45 dakika süren konuşması sırasında Abbas'ın sözleri 29 kez, vekillerin çoğunun ayağa kalkarak yaptığı alkışlarla kesildi. Erdoğan, Abbas salona girdiğinde ve konuşmasını bitirdiğinde vekillerle birlikte ayakta alkışlara eşlik etti. Erdoğan'ın, Abbas'ın konuşması sırasında kullandığı "Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değildir" ve " Kudüs'e, ebedi başkentimize de gideceğim" ifadelerinin ardından da ayağa kalkarak alkışladığı görüldü. Abbas'ın hitabının ardından Erdoğan, Kurtulmuş ve Abbas, Bahçeli'nin de aralarında bulunduğu bazı milletvekilleriyle birlikte kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Abbas\'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı

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Son Dakika Dünya Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • abdullah bozkır: Bütün milli ve manevi değerler, siyasiler tarafından halkı konsolide etmek için kullanılan bir malzemedir. Kişisel ikballerine ulaşmak için siz de bir malzeme, bir oyuncaksınız. Bunlara asla ama asla güvenmem. Hiçbir ilkeli, erdemli insan milli ve manevi değerlerini satmaz; ama politikacılar için bunlar, sadece kendi saltanatlarını kurmak ve sürdürmek için bir oyuncaktır. Bağımsız olun, özgür olun; kendinizi kullandırmayın. Dün TBMM'deki tiyatro da bunun bir parçasıdır. 86 33 Yanıtla
  • Ali Saruhan: Neden kendi toprağında kalmıyorsun o zaman 50 18 Yanıtla
  • Hakan Kul: Sonuç sonuç birileri konuştu diğerleri alkışladı sonuç peki 45 11 Yanıtla
  • Suleyman özdemir: Bos muhabbetler iki gün sonra unutulur ölen ölduguyle kalır. 43 11 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: sayın Cumhurbaşkanımız, 2005 yılında başbakan iken,İsrail Kudüs'ü başkent yaptığında gidip tebrik etmişti, yoksa ben mi yanılıyorum ? 32 18 Yanıtla
  • Serkan Basar: Keşke Abbasın 2009 yılında güney kıbrıs'ta türk askeri işgalcidir" açıklaması yaparken ve kıbrıs'ta rum tezlerini desteklediklerini açıklarken de ayağa kalksaydınız bu arada aynı mesajı 4. kez gönderiyorum bakalım yayınlayacaklarmı :) 35 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: !!!!!!????? 6 3 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: 40 bin insan öldü gazze de buna ne diyorsunuz ölenlerin de hepsi cocuk yaslı insanlar kadınlar 5 2 Yanıtla
  • Serkan Basar: Abbas 2009 yılında güney kıbrıs'ta türk askeri işgalcidir" açıklaması yaparken ve kıbrıs'ta rum tezlerini desteklediklerini açıklarken de ayağa kalksaydınız keşke 0 0 Yanıtla
  • Alim Bilge: Bu adam nerede yaşıyor? Ne yapıyor şimdi? Ne yaptı şimdiye kadar ? Canı ölmüş bebeğinkinden değerli değilmişmişmiş...... 0 0 Yanıtla
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