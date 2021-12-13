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ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş! - Son Dakika

ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş!

13.12.2021 12:46

ABD'de başta Kentucky eyaleti olmak üzere çevre eyaletlerde büyük yıkıma sebep olan hortum felaketinde ölü sayısı 100'ü geçti. Kentucky'de hortumun yıktığı mum fabrikasında ise endişeli bekleyiş devam ediyor. Fabrikadaki 110 kişiden hala haber alınamadı.

Amerika Birleşik Devletleri, günlerden bu yana hortum felaketleri nedeniyle kabusu yaşıyor. Şu ana kadar 100'ü aşkın insan hayatını kaybederken, Kentucky'de 110 kişinin mahsur kaldığı mum fabrikasından gelecek iyi haberler bekleniyor.

18 İLÇEDE HASAR VAR

Kentucky Valisi And Beshear, hortumla ilgili son durumu değerlendirdiği basın toplantısında, Kentucky'de 18 ilçenin hasar gördüğünü belirtti. ABD medyası, 80'i Kentucky'de olmak üzere 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini; can kaybının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi. Beshear, "Bu horumun ilerlediği çizgideki hiçbir şey artık ayakta değil. Hasar gören 18 ilçe, elektriksiz 36 ila 50 bin Kentucky vatandaşı var. Mayfield bugün bulunduğumuz yer, babamın memleketi Dawson Springs ve Bremen en çok etkilendi. Bunun nihayetinde ABD tarihindeki en uzun hortum olacağına

ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş! İçerideki 110 kişiden hala haber yok

MUM FABRİKASI'NDAKİ İNSANLARDAN HABER YOK

Vali Beshear, 110 kişinin hortuma yakalandığı mum fabrikasından henüz yeni bir haber alamadıklarını belirtti ve dün elde etikleri bilgilerin hala geçerliliğini koruduğunu aktardı. Beyaz Saray'ın Kentucky için acil durum kararı almasına değinen Beshear, 300'den fazla Ulusal Muhafız'ın da bölgede görev yaptığını söyledi.

ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş! İçerideki 110 kişiden hala haber yok

VALİ'DEN EYALETTEKİ DURUMLA İLGİLİ ACI SÖZLER

Beshear sözlerini şöyle sürdürdü: "Ulusal Muhafızlar konuşlandırıldı, şu anda 300'den fazla muhafızımız var ve topluluğumuza yardım etmek için oradalar. Kapı kapı dolaşıyorlar ama birçok ailenin artık kapısı yok. Kurtulanları umutla arayarak enkazdan enkaza gidiyorlar. 2,3 milyon doların üzerinde 18 bin 31 bağış aldık. Her kuruş ailelere yardım için kullanılacak."

ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş! İçerideki 110 kişiden hala haber yok
ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş! İçerideki 110 kişiden hala haber yok
ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş! İçerideki 110 kişiden hala haber yok
ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş!

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Kentucky, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş! - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: ABD'de hortumun yıktığı mum fabrikasında endişeli bekleyiş! - Son Dakika
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