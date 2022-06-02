ABD'de milyon dolarlık vurgun yapan 41 kişilik çete yakalandı: Aralarında Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu da var

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New York polisi ve New York Baş Savcılığı tarafından ortaklaşa yürütülen 3 yıllık operasyon sonunda, mağaza ve eczanelerden milyonlarca dolarlık lüks mal ve ürün çalıp bunu eBay'den satan 41 kişilik bir çetenin yakalandığını duyurdu. Savcılık iddianamesinde Türk vatandaşı Akasya Yaşaroğlu'nun da ismi yer aldı.

8.3 MİLYON DOLARLIK ÜRÜN VE 300 BİN DOLAR NAKİT PARAYA EL KONDU

Operasyonda, çetenin başı olduğu ileri sürülen Roni Rubinov'a ait 3.8 milyon dolar değerindeki ürüne ve 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu ifade edildi. Yaşaroğlu'nun da aralarında bulunduğu sanıkların; çeşitli işletme yolsuzlukları, kara para aklama, çalıntı mal bulundurma suçları, dolandırıcılık planı ve komplo ile suçlandığı belirtildi. New York Belediye Başkanı Adams açıklamada, "Bu sadece hırsızlık değildi, aynı zamanda organize bir suç çetesinin parçası olarak mağazalara giren ve rafları boşaltan insanlardı. Bu devasa perakende hırsızlık planı, büyük mağazalardan büyük zincirlere ve bağımsız işletmelere kadar ekonomimizin her düzeyini etkiledi" dedi.

LÜKS MODA ÜRÜNLERİNİ ÇALIP İNTERNETTE SATMIŞLAR

Çetenin çaldığı ürünler arasında tasarımcı kıyafetleri, el çantaları ve diğer lüks moda ürünleri yer aldığı ifade edilerek makyaj malzemelerinden reçetesiz lüks eczane ürünlerine kadar bir çok perakende ürünün çalınarak eBay'de satılmasından büyük miktarda para elde edildiği ifade edildi.

AKASYA 25 YILA KADAR CEZA ALABİLİR

Kişilerin evlerine yapılan baskın sonrasında Amazon, Walgreens, Visa, Apple iTunes, American Express ve Pottery Barn dahil olmak üzere yaklaşık 60 farklı perakendeciye ait 550'den fazla hediye veya nakit alışveriş kartı ele geçirildiği ayrıca 300 bin dolar nakit paraya el konulduğu belirtildi. Çalıntı malların eBay'de 'Treasure-Deals-USA' adlı online mağaza üzerinden satıldığı ifade edildi. Akasya Yaşaroğlu suçlu bulunursa, 8 ila 25 yıl arası hapis cezası alabileceği belirtildi.