ABD\'de sinagoga saldırı

ABD'nin Michigan eyaletine bağlı West Bloomfield kentinde bulunan Temple Israel Sinagogu'na saldırı düzenlendi.

ÖNCE ARACIYLA ÇARPTI, SONRA ATEŞ AÇTI

İddialara göre, silahlı bir kişi önce aracıyla sinagoga çarptı ardından da etrafa ateş açtı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel emniyet birimleri tarafından yapılan açıklamalarda, şüphelinin yerleşkedeki güvenlik görevlileriyle çatışmaya girdiği bildirildi.

DUMANLAR YÜKSELDİ

Olay yerinden paylaşılan ilk görüntülerde ibadethanenin çatısından dumanlar yükseldiği görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi. Saldırının ardından bölgedeki okullarda güvenlik önlemleri artırıldı.

FBI: MÜDAHALE EDİLİYOR

FBI Direktörü Kash Patel, "FBI ekipleri, Michigan'daki ortaklarıyla birlikte Temple Israel Sinagogu'nda meydana gelen araçla çarpma ve silahlı saldırı olayına müdahale ediyor" açıklamasını yaptı.