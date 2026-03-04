NATO\'nun 5. maddesini tetikler mi? ABD\'den Hatay\'a düşürülen füze için ilk yorum

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiği.

NATO'NUN 5. MADDESİNİ TETİKLER Mİ?

ABD Savunma Bakanı Hegseth, konuyla ilgili açıklamasında "Bundan haberdarız. Nasıl bir füze yakalandığını görmemiz lazım. Ancak bu NATO'nun 5. maddesi gibi bir şeyi tetikleyeceğini düşünmüyoruz. NATO'nun 5. maddesi, bir NATO ülkesine yapılan saldırının tüm NATO ülkelerine yapılmış sayılması ve diğer üyelerin saldırıya uğrayan ülkeye yardım etmesini öngören kolektif savunma kuralıdır" ifadelerine yer verdi.

PEKİ NEDİR BU 5. MADDE?

NATO'nun temelini oluşturan Kuzey Atlantik Antlaşması'nın en önemli maddesi 5. Madde'dir. Bir NATO üyesi ülke saldırıya uğrarsa, tüm üyeler ona askeri destek sağlayacaktır. Bu şekilde, saldırıya uğrayan ülke yalnız kalmaz.

BİR AÇIKLAMADA NATO'DAN

NATO Sözcüsü Allison Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz ve İran'ın bölgedeki ayrım gözetmeyen saldırılarına devam etmesi karşısında Türkiye de dahil olmak üzere müttefiklerimizin yanında yer alıyoruz" açıklamasında bulundu.