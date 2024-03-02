ABD, İsrail'in saldırıları sonucu yıkıma uğrayan Gazze'ye insani yardımlar gönderdi - Son Dakika
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ABD, İsrail'in saldırıları sonucu yıkıma uğrayan Gazze'ye insani yardımlar gönderdi

ABD, üç askeri uçakla Gazze'ye insani yardımları paraşütle indirdi. Yardımlar arasında 30 binden fazla yemek bulunuyor. Operasyon Ürdün hava kuvvetleri ile gerçekleştirildi. İsrail'in insani yardım konvoyuna açtığı ateş sonucu en az 112 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Başkanı Joe Biden, yardımlarla ilgili adımlar atılacağını taahhüt etmişti. Yardımlar, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için yapılan çalışmaların bir parçasıdır.

02.03.2024 20:27  Güncelleme: 20:33
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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail’in saldırılarıyla büyük bir yıkıma uğrayan Gazze’ye, üç askeri uçakla gönderdiği insani yardımları paraşütle indirdi. İnsani yardımlar arasında 30 binden fazla yemek bulunuyor.

ABD Merkez Komutanlığı, operasyonun Ürdün hava kuvvetleri ile birlikte gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Gazze’ye gönderilen bu yardımın ABD Başkanı Joe Biden tarafından Cuma günü duyurulan yardımların ilki olduğu belirtildi.

Perşembe günü İsrailli askerlerin insani yardım konvoyunu bekleyen Filistinlilere doğru açtığı ateş sonrasında en az 112 kişi hayatını kaybetmişti. Biden ise bu olayın ardından insani yardımlarla ilgili adımlar atılacağı yönünde taahhütte bulunmuştu.

ABD Merkez Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, C-130 tipi uçaklar tarafından Gazze kıyı şeridi boyunca 38 binden fazla yemek bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, “Havadan yapılan bu yardımlar, kara koridorları ve güzergâhları üzerinden yardım akışının genişletilmesi de dahil, Gazze'ye daha fazla yardım ulaştırılması için sürdürülen çalışmaların bir parçasıdır” denildi.

Aralarında İngiltere, Fransa, Mısır ve Ürdün'ün de bulunduğu diğer ülkeler daha önce Gazze'ye havadan yardım indirmişlerdi. Ancak bu ABD tarafından yapılan ilk yardım oldu.

Biden Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD'nin "İsrail'in daha fazla insana yardım ulaştırılması için kara güzergahlarını kolaylaştırması konusunda ısrarcı olacağını" söyledi.

Yardım kuruluşları hava yoluyla yardım ulaştırmanın verimsiz, pahalı ve karmaşık bir yöntem olduğunu belirtiyor.

Ancak bölgede insani kriz giderek derinleşiyor ve Filistinlilere kara yoluyla yardım ulaştırmak oldukça olanaksız.

Perşembe günü İsrail birlikleri, Gazze’nin güneybatı ucunda yardım konvoylarını bekleyen insanlara doğru ateş açmıştı. Bunun neticesinde ise en az 112 kişi ölmüş, 760 kişi de yaralanmıştı.

Hamas, İsrail’i sivillere ateş açmakla suçluyor. İsrail ise insanların askerlerin ateşi açtıktan sonra ezilerek öldüğünü belirtiyor.

Birçok dünya lideri olayın geniş kapsamlı bir biçimde soruşturulması için çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinatörlüğü (OCHA) Gazze Ofisi Başkanı Giorgios Petropoulos, BBC’ye yaptığı açıklamada, Gazze’deki Şifa Hastanesi’ne yaptıkları ziyarette, yaralanan birçok kişide kurşun yaraları olduğunu söyledi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD, İsrail'in saldırıları sonucu yıkıma uğrayan Gazze'ye insani yardımlar gönderdi - Son Dakika

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