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ABD, Kızıldeniz'deki tüm savaş gemilerini çekiyor - Son Dakika
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ABD, Kızıldeniz'deki tüm savaş gemilerini çekiyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Danimarka merkezli Maersk'e ait yük gemisine saldırmış, ABD donanması da Husileri vurmuştu. İran'ın 'Elburz' adlı savaş gemisini Kızıldeniz'e göndermesinin ardından ABD dikkat çeken bir karar aldı. Saldırı endişesi yaşayan ABD donanması, tüm savaş gemilerini Kızıldeniz'den tamamen çekmeye karar verdi.

01.01.2024 - 20:51,  Güncelleme: 20:56
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Kızıldeniz'de İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle zor zamanlar geçiren ABD, tüm savaş gemilerini Kızıldeniz'den tamamen çekiyor.

KIZILDENİZ'DE GERİLİM TAVAN YAPTI

Dünya İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kilitlenirken, Kızıldeniz'de tansiyon bir kez daha yükseldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Danimarka merkezli Maersk'e ait bir yük gemisini hedef aldı. Yardıma koşan ABD donanmasına ait gemilerden kalkan helikopterler, Husilere ait 4 tekneden 3'ünü imha etti. Bunun üzerine İran, "Elburz" adlı savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi.

ABD, Kızıldeniz'deki Savaş Gemilerini Çekiyor

ABD, UÇAK GEMİSİNİ KIZILDENİZ'DEN ÇEKİYOR

Ne yapacağı merak konusu olan ABD'den dikkat çeken bir karar geldi. ABD, doğrudan hedef alınmamak için Kızıldeniz'den savaş gemilerini çekme kararı aldı. ABD Deniz Kuvvetleri'nden bir yetkili yaptığı açıklamada, "Savaş gemilerimiz ve uçak gemilerimizin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki büyük bir saldırıya maruz kalma olasılığı nedeniyle endişe içinde yaşıyoruz. Bu nedenle, en kötü durumu önlemek için uçak gemisi CVN 78 Gerald Ford'u bölgeden tamamen çekmeye karar verdik. Kızıldeniz'den birçok gemi çekildi. Gerald Ford da yakında bölgeyi terk edecek." dedi.

ABD, Kızıldeniz'deki Savaş Gemilerini Çekiyor
CVN 78 Gerald Ford uçak gemisi

NE OLMUŞTU?

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı.

ABD, Kızıldeniz'deki Savaş Gemilerini Çekiyor

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurmuştu. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı. Son olarak dün Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesinin ABD helikopterleri tarafından ateş altına alınması sonucunda Husi güçlerden 10 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD, Kızıldeniz'deki Savaş Gemilerini Çekiyor

İRAN SAVAŞ GEMİSİ KIZILDENİZ'E GİRDİ

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran donanmasının 94. Deniz Filosu komutasındaki "Elburz" adlı savaş gemisi uluslararası sulardaki düzenli görevlerin bir parçası olarak Babu'l Mendeb Boğazı'nı geçerek Kızıldeniz'e girdi.

ABD, Kızıldeniz'deki Savaş Gemilerini Çekiyor
Elburz savaş gemisi

Haberde, İran donanmasının 2009 yılından bu yana "nakliye hatlarını güvence altına almak, korsanlarla mücadele etmek ve diğer görevleri yerine getirmek için açık sularda faaliyet gösterdiği" ifade edildi.

ABD, Kızıldeniz'deki Savaş Gemilerini Çekiyor
ABD, Kızıldeniz\'deki tüm savaş gemilerini çekiyor
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