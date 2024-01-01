ABD, Kızıldeniz\'deki tüm savaş gemilerini çekiyor

Kızıldeniz'de İran destekli Husilerin saldırıları nedeniyle zor zamanlar geçiren ABD, tüm savaş gemilerini Kızıldeniz'den tamamen çekiyor.

KIZILDENİZ'DE GERİLİM TAVAN YAPTI

Dünya İsrail'in Gazze'deki saldırılarına kilitlenirken, Kızıldeniz'de tansiyon bir kez daha yükseldi. Yemen'deki İran destekli Husiler, Danimarka merkezli Maersk'e ait bir yük gemisini hedef aldı. Yardıma koşan ABD donanmasına ait gemilerden kalkan helikopterler, Husilere ait 4 tekneden 3'ünü imha etti. Bunun üzerine İran, "Elburz" adlı savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi.

ABD, UÇAK GEMİSİNİ KIZILDENİZ'DEN ÇEKİYOR

Ne yapacağı merak konusu olan ABD'den dikkat çeken bir karar geldi. ABD, doğrudan hedef alınmamak için Kızıldeniz'den savaş gemilerini çekme kararı aldı. ABD Deniz Kuvvetleri'nden bir yetkili yaptığı açıklamada, "Savaş gemilerimiz ve uçak gemilerimizin Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki büyük bir saldırıya maruz kalma olasılığı nedeniyle endişe içinde yaşıyoruz. Bu nedenle, en kötü durumu önlemek için uçak gemisi CVN 78 Gerald Ford'u bölgeden tamamen çekmeye karar verdik. Kızıldeniz'den birçok gemi çekildi. Gerald Ford da yakında bölgeyi terk edecek." dedi.