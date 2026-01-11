ABD\'nin İran\'a yönelik müdahale tehdidi İsrail\'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar 14. günde devam ediyor. ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 116'ya yükseldiğini duyururken bakanlık kaynakları ise rakamın 217 olduğunu aktardı. Bir savcının da olaylar sırasında öldürüldüğü ifade edildi.

2 BİN 638 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaylarda 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığı aktarılan haberde, şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı. İranlı yetkililerden gösterilerde ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmadı.

İSRAİL YÜKSEK ALARM DURUMUNA GEÇTİ

Reuters'ın bugün konuyla ilgili bilgi sahibi üç İsrailli kaynağa dayandırarak verdiği habere göre, İsrail, yetkililerin yıllardır görülen en büyük hükümet karşıtı protestolarla karşı karşıya kaldığı bir dönemde, ABD'nin İran'a müdahale etme olasılığı nedeniyle yüksek alarma geçti.

ABD'DEN "YARDIM ETMEYE HAZIRIZ" ÇIKIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde göstericilere karşı güç kullanılmasına karşı defalarca uyarıda bulundu ve Cumartesi günü ABD'nin "yardım etmeye hazır" olduğunu söyledi. Hafta sonu yapılan güvenlik görüşmelerinde hazır bulunan İsrailli kaynaklar, yüksek alarm durumunun ne anlama geldiğini ayrıntılı olarak açıklamadı.

ABD'Lİ YETKİLİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

İsrail kaynaklarına göre, Başbakan Benjamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Cumartesi günü yaptıkları telefon görüşmesinde ABD'nin İran'a müdahalesi olasılığını görüştüler. ABD'li bir yetkili ise görüşmeyi doğruladı ancak ayrıntı vermedi.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e ve gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'a yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği açıklanmıştı. Olayların ardından İran yönetimi ülke genelinde internet erişimini engellemişti.