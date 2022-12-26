Dondurucu kar fırtınası nedeniyle 41 kişinin yaşamını kaybettiği ABD'de gökten yarasa yağdı - Son Dakika
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Dondurucu kar fırtınası nedeniyle 41 kişinin yaşamını kaybettiği ABD'de gökten yarasa yağdı

26.12.2022 10:19
Dondurucu kar fırtınası nedeniyle 41 kişinin yaşamını kaybettiği ABD'de gökten yarasa yağdı

ABD, "nesilde bir kez görülebilecek" dondurucu kar fırtınası nedeniyle tarihinin en büyük felaketlerinden birine tanıklık ediyor. Doğal felaket sebebiyle 41 kişi hayatını kaybederken ülkede, milyonlarca kişi de elektrikten yoksun kalarak evlerine hapsoldu. Teksas eyaletinde dondurucu kar fırtınası sebebiyle onlarca yarasa da hipotermik şoka uğradı. Görüntüleri paylaşan yerel gazeteler haberlerine "Gökten yarasa yağdı" manşetini attı.

ABD'de "nesilde bir kez görülebilecek" dondurucu kar fırtınasında ölü sayısı 41'e yükselirken, yoğun kar yağışının olduğu bazı bölgelerde acil durum ilan edilerek, sürüş yasağı getirildi.

Böylesini ilk kez yaşıyorlar! Kar fırtınası nedeniyle 41 kişinin öldüğü ABD'de gökten yarasa yağdı

MİLYONLARCA KİŞİ EVLERİNE HAPSOLDU

Bazı eyaletlerde elektrik şebekesi operatörleri ise kapasite sorunu nedeniyle kullanıcılardan tasarruflu olmaları için çağrıda bulundu. Ülkede milyonlarca kişi kar fırtınası nedeniyle elektrikten yoksun kalarak evlerine hapsoldu.

Böylesini ilk kez yaşıyorlar! Kar fırtınası nedeniyle 41 kişinin öldüğü ABD'de gökten yarasa yağdı

ONLARCA YARASA HİPOTERMİK ŞOKA UĞRADI

Soğuk hava elbette sadece insanları etkilemiyor. Evsiz hayvanların sokakta yaşam şartları her geçen gün daha zorlaşırken, sıcaklıkların -8 dereceye düştüğü Teksas eyaletinde onlarca yarasa hipotermik şoka uğraşmış halde bir köprünün altında bulundu.

Böylesini ilk kez yaşıyorlar! Kar fırtınası nedeniyle 41 kişinin öldüğü ABD'de gökten yarasa yağdı

"GÖKTEN YARASA YAĞDI" MANŞETİ ATTILAR

Yerel gazeteler, hayvanların görüntülerini paylaştıkları haberlerinde 'gökten yarasa yağdı' başlığını kullanırken, ölümün eşiğindeki hayvanlar Houston Vahşi Yaşam Merkezi tarafından kurtarıldı.

Böylesini ilk kez yaşıyorlar! Kar fırtınası nedeniyle 41 kişinin öldüğü ABD'de gökten yarasa yağdı

NÜFUSUN YÜZDE 60'I KAR FIRTINASININ ETKİSİ ALTINDA

Kanada'daki Büyük Göller'den Meksika sınırındaki Rio Grande'ye kadar kapsamı genişleyen "ölümcül kar fırtınası", ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ını olumsuz etkiledi. Uçuş takip sitesi FlightAware, 25 Aralık Pazar günü ABD'de iç ve dış hatlarda 1645 uçuşun iptal edildiğini, 3869 uçuşta da gecikme yaşandığını bildirdi.

Ulusal Hava Servisi de pazar sabahı itibarıyla Buffalo Niagara Uluslararası Havalimanı'nda kar kalınlığının 109 santimetreye ulaştığını aktardı. Yetkililer, ayrıca Büyük Göller'in yakınında atmosferik basıncın aniden düşmesiyle oluşan ve "bomba siklonu" şeklinde adlandırılan kuvvetli bir kasırganın meydana geldiğini duyurdu. Söz konusu kasırganın şiddetli rüzgarlar ve kar fırtınasına neden olduğu aktarıldı.

Böylesini ilk kez yaşıyorlar! Kar fırtınası nedeniyle 41 kişinin öldüğü ABD'de gökten yarasa yağdı

"NESİLDE BİR KEZ GÖRÜLEBİLECEK" ŞİDDETTE BİR SOĞUK

ABD'de, 21 Aralık'ta ulusal ve yerel hava raporlama kurumları, "nesilde bir kez görülebilecek" şiddette soğuk ve karlı hava şartları konusunda uyarıda bulunmuştu. Ulusal Hava Durumu Servisi (NOAA), ülkenin bazı bölgelerinde son 40 yıldır yaşanmamış soğuk hava şartlarının yaklaştığını duyurmuştu.

Hava durumu servisi, "Yoğun kar yağışının, seyahatleri çok zor veya imkansız hale getirebileceğine ve hayati tehlike oluşturabileceğine" işaret etmişti. Ayrıca, soğuk havanın etkisiyle oluşacak fırtınanın, ülkenin Kanada sınırındaki Great Lakes bölgesinde 3. kategorideki kasırganın basıncına eş değer olacağı bilgisi paylaşılmıştı. Fırtına nedeniyle New Jersey'nin Manhattan'a bakan kıyı şeridindeki bazı hastane ve iş yerlerinin giriş katları, taşan Hudson Nehri'nin suları altında kalırken sele maruz kalan birçok araç zarar görmüştü. Queens ve Brooklyn'in kıyı bölgeleri de yükselen okyanus sularından zarar görürken şiddetli rüzgarın getirdiği dalgalar kıyı şeridindeki bazı caddeleri ve yaşam alanlarını kullanılamaz hale getirmişti.

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ABD'de kış fırtınası etkisini sürdürüyor ABD'de kış fırtınası etkisini sürdürüyor ABD, kutup fırtınasının etkisi altında ABD, kutup fırtınasının etkisi altında

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Son Dakika Dünya Dondurucu kar fırtınası nedeniyle 41 kişinin yaşamını kaybettiği ABD'de gökten yarasa yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dondurucu kar fırtınası nedeniyle 41 kişinin yaşamını kaybettiği ABD'de gökten yarasa yağdı - Son Dakika
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