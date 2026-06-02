ABD ve İran Arasında Ateşkes Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

ABD ve İran Arasında Ateşkes Devam Ediyor

ABD ve İran Arasında Ateşkes Devam Ediyor
02.06.2026 02:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İran, ateşkesi sürdürme niyetindeler ancak gerilim ve müzakerelerde zorluklar var.

Hem ABD hem de İran, 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ardından duran savaşa geri dönmeyi tercih etmediklerini belli ettiler.

Her iki taraf da, aralarında süren çatışmalara rağmen, Pakistan, Katar ve diğerlerinin arabuluculuğuyla yürütülen görüşmelerin sona ermesine izin vermedi.

ABD'nin güçlü deniz ve hava kuvvetleri hala İran'ı vurabilecek mesafede.

İran yönetiminin güçlerini alarmda tuttuğu ve ateşkesi ABD ve İsrail'in verdiği zararı onarmak ve yeniden organize olmak için kullandığı varsayılabilir.

Körfez ve çevresindeki gerilimin, her iki taraf için de yanlış hesap ve yanlış algı riskini yükselttiği açık.

ABD, yakınlarda ve büyük hasar verebilecek kapasitede olduklarını gösterip Tahran'a taviz vermesi için baskı yapmaya çalışıyor.

İranlılar ise ABD'ye direnme kararlılıklarının azalmadığını ve gerekirse Amerikan üslerine ve Arap Körfezi genelindeki altyapı tesislerine saldırabileceklerini hatırlatıyor.

ABD ve İran arasında daha geniş kapsamlı anlaşmaya giden uzun ve belki de ulaşılamaz yoldaki ilk hedefler, ateşkesin devamı ve daha çok görüşme yapmayı öngören bir "mutabakat zaptı" üzerinde anlaşmaya varılması.

Ancak buna ulaşmak zorlaşıyor.

İranlılar, ciddi müzakereler için ön koşul gibi görünen Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için, belki de yaptırımların kaldırılması veya dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması şeklinde bir bedel talep edecekler.

Eskiden hayati ve işlek bir su yolu olan boğazdan sadece birkaç gemi geçebiliyor. İran, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in saldırısının ardından boğazı kapatmıştı.

Suudi Arabistan, Kızıldeniz limanlarına bir miktar petrolü boru hattıyla taşıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hürmüz Boğazı'nın ötesinde, Umman Körfezi'ne bakan küçük kıyı şeridindeki terminallere bir boru hattı döşedi.

Ancak dünyanın geri kalanı, petrol ve doğalgaz tedarikinin yanı sıra diğer hayati ihracat ürünlerinin de yaklaşık % 20'sini kaybetti.

Boğazın kapalı kalması, dünya ekonomisinin büyük bir kısmı için felaket anlamına geliyor. ABD artık Körfez petrolüne bağımlı değil ama Amerika'daki benzin fiyatları hala küresel petrol piyasası tarafından belirleniyor.

Donald Trump zor durumda. Kolay bir zafer varsayarak savaşa girme hatasının sonuçlarıyla boğuşuyor.

ABD Başkanı ve yakın müttefiki İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırılarına direnme ve atlatma kabiliyetini ölümcül bir şekilde hafife aldılar.

Trump'ın kolay bir çıkış yolu yok ve İran yönetimi de bunu böyle tutmak istiyor.

Boğazın yeniden açılması gerekiyor. İran'a karşı savaş ABD'de hiç popüler değil ve yeniden tırmandırılması daha da fazla Amerikalıyı savaşa karşı çıkmaya yöneltecek.

Trump'ın sorunu, İran'ın boğazı yeniden açmak için isteyeceği tavizlere Cumhuriyetçi Parti'deki şahinler ve kendisinin bir zafer gösterisi yapma arzusu karşı çıkacak.

ABD Başkanı, İran'la yaptığı herhangi bir anlaşmanın, hatta müzakereleri sürdürmek adına bir uzlaşma da olsa bununla 2015'te Barack Obama döneminde yapılan nükleer anlaşma arasında olumsuz bir karşılaştırma yapılmasına son derece alerjik. Trump anlaşmayı kınamış ve Beyaz Saray'daki ilk döneminde ülkesini uzlaşmadan çekmişti.

İran'ın liderleri, haklı olarak yönetimlerinin varlığı için savaştıklarına inanıyor.

ABD'nin İsrail ile birlikte veya İsrailsiz yapacağı saldırının onları bu anlamda yerinden oynatmayacağı oldukça açık.

Körfez'in zengin Arap petrol ülkeleri uzun vadeli ekonomik hasar aldılar ve daha fazlasını istemiyorlar.

İş modelleri ve ülkelerinin uzun vadeli kalkınması, Körfez'in küresel ekonomi için istikrarlı bir merkez ve yabancı yatırımlar için güvenli bir yer olmasına bağlı.

Savaş ağır bir darbe vurdu ve istikrar havasını yeniden sağlamak yıllar alacak.

Katar, Pakistan ile birlikte görüşmeleri yeniden başlatma yönündeki diplomatik girişimde tam bir arabulucu ortak.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan, İran'a farklı açılardan tepki verdi.

BAE, İsrail ile stratejik ilişkilerini güçlendirdi ve İsrail, BAE'ye Demir Kubbe füze savunma sistemini ve sistemi çalıştıracak İsrail askerlerini konuşlandırdı.

Suudilerin de İran'a saldırdığı ortaya çıktı ve ve İran'ın saldırılarına misilleme olarak yaptıklarını söylediler. Ancak önemli olan, üst düzey Suudi kaynaklarının Tahran'a ABD-İsrail koalisyonunun bir parçası olarak değil, bağımsız hareket ettiklerini açıkça belirttiklerini söylemeleri.

Donald Trump ve Benjamin Netanyahu İran'la savaşa girdiklerinde, her iki lider de ülkelerinin önemli hava gücünün Tahran'daki yönetimi devirmek için yeterli olacağını söylemişti.

Yanıldılar.

Savaş, yaptırımlar ve izolasyonun getirdiği ağır sınavlara rağmen neredeyse yarım yüzyıldır ayakta kalan bir rejimin doğasını yanlış anladılar.

Şimdi ABD ve İsrail bunun sonuçlarıyla yaşıyor ve dünyanın geri kalanı da.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.

Kaynak: BBC

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD ve İran Arasında Ateşkes Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor
Kolombiya’da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya Kolombiya'da seçim sonrası gerilim: De la Espriella ile Cepeda karşı karşıya
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti İlhan Kesici sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı göstereceği iddia edilmişti! İlhan Kesici sessizliğini bozdu
ABD Hürmüz’ü vurdu, İran’dan jet misilleme geldi ABD Hürmüz'ü vurdu, İran'dan jet misilleme geldi
6,2 milyon dolar değerindeki “Duvara Bantlanmış Muz“ çalındı 6,2 milyon dolar değerindeki "Duvara Bantlanmış Muz" çalındı
Buca Belediyesi’ne operasyon Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı Buca Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı
İstanbul’da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü İstanbul'da Rus turiste ısrarlı takip kullanıcıları ikiye böldü
İstanbul’da bayram tatili sonrası sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu İstanbul'da bayram tatili sonrası sabah saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu
50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı 50 bin liraya bilet satan ünlü rapçi Travis Scott sahnede sadece 20 dakika kaldı
Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş Altın fiyatlarında iki hafta sonra düşüş
Sevcan Orhan’a kötü haber Düğün hazırlığı yaparken nişanlısı Görkem Duman’ı polis evinden aldı Sevcan Orhan'a kötü haber! Düğün hazırlığı yaparken nişanlısı Görkem Duman'ı polis evinden aldı

00:52
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı’nı açacak anlaşmaya varabiliriz
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz
23:49
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
Vincenzo Montella 3 oyuncusuna özel parantez açtı: Onlara inanıyorum
23:27
Eljif Elmas’tan transfer mesajı: İstanbul’da yaşamak istiyorum
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
23:19
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel’i ihraç edecek
Sinan Burhan: 1 hafta içinde CHP, Özgür Özel'i ihraç edecek
22:23
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya’yı sahadan sildi
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
19:16
İsrail, Lübnan’da hastaneyi vurdu Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:36
AVM’de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
AVM'de 3 top dondurmaya 840 TL veren vatandaş isyan etti: Bunun adı enflasyon değil kazıklanmak
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 03:05:23. #7.12#
SON DAKİKA: ABD ve İran Arasında Ateşkes Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.